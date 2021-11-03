Підліток, підозрюваний у ДТП в Харкові, відмовився здавати кров на аналіз
Микола Харківський, 16-річний підозрюваний у скоєнні смертельної ДТП у Харкові, відмовився добровільно здавати кров на аналіз
Про це повідомив представник родини загиблого водія Ігор Черняк, а також "Суспільне" з посиланням на адвокатку підозрюваного Інну Данилову.
Шістнадцятирічний Микола Харківський, підозрюваний у скоєнні смертельної ДТП відмовився від добровільної здачі аналізу крові.
"Безумовно, це його право за законом. Але у сторони слідства є право звернутися до суду для примусового відбору біологічних зразків. І поки що це право - не реалізовано!", - повідомив Черняк.
Представник родини загиблого зазначив, що наразі слідством зібрано достаньо доказів, які підтверджують, що за кермом "Інфініті" перебував саме Микола Харківський.
За його словами, у справі призначено низку необхідних експертиз, а поліція розшукує очевидців смертельної ДТП.
Відмову Миколи Харківського від здачі крові пояснила "Суспільному" адвокатка Інна Данилова: "Згідно з законодавством, докази по справі ще не відкривалися сторонам процесу. Слідство триває".
- Нагадаємо, 16-річного винуватця смертельної ДТП у Харкові заарештували без права на заставу після скоєння ДТП 26 жовтня, унаслідок якої одна людина загинула, ще три - дістали травм.
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