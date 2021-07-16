Підміни санкційних списків просто неможливі, - Данілов

Про це він заявив після засідання відомства, передає Еспресо.TV.

“Те, що стосується рішення РНБО, яке введено в дію указом президента, вони обов’язкові до виконання всіма органами та інституціями, які є на території нашої країни. Обов’язково усі 111 злодіїв в законі, які є в цьому списку... 557 кримінальних авторитетів - по кожному йде своя справа. І по кожному ми перед вами відзвітуємося”, - наголосив Данілов.

Також він відреагував на інформацію від нардепа “Голосу” Олександри Устінової щодо підміни санкційного списку щодо злодіїв в законі та кримінальних авторитетів.

“Список (санкцій - ред.) не може змінюватись. Його мають всі члени РНБО. Це просто неможливо”, - сказав Данілов.



Нагадаємо, 14 травня президент Володимир Зеленський заявив, що Рада нацбезпеки і оборони запровадила санкції проти 557 злодіїв в законі і 111 іноземців, які є кримінальними авторитетами.

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