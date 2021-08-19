Підозрюваного в хабарництві голову Харківської облради Товмасяна звільнено, на посаду обрали "слугу" Єгорову-Луценко

Про це повідомляє Еспресо.TV.



За звільнення Товмасяна проголосували 88 депутатів.



Замість Товмасяна головою облради обрали заступницю голови фракції "Слуги народу" Тетяну Єгорову-Луценко. Її кандидатуру підтримали 75 депутатів, проти проголосували 9.



Єгорова-Луценко 1983 р. н. закінчила Національну юридичну академію ім. Ярослава Мудрого за фахом "правознавство", у 2020-2021 роках працювала заступником голови Харківської держадміністрації, до цього у 2017-2019 роках керувала головним обласним теруправлінням юстиції.

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