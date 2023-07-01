Про це передають RFI та CNN.

Зазначається, що попри заборону на всі масштабні заходи в країні, протести тривали до ранку 1 липня.

Міністерство внутрішніх справ Франції повідомило про затримання загалом1311 людей, реєстрацію 2560 пожеж на дорогах загального користування, 234 випадки пошкодження або пожежі в будівлях та 1350 випадків загоряння автомобілів.

Зокрема, у п'ятницю ввечері, 30 червня, 79 поліцейських та жандармів отримали поранення, а їх відділення були атаковані 58 разів.

Також відомо, що уряд Франції залучив понад 45 тисяч правоохоронців й спецпризначенців для протидії заворушенням.

Згідно з інформацією від поліції, у центрі Марселя мітингувальники пограбували магазин зброї та викрали кілька мисливських рушниць без набоїв. Поліція також повідомила, що затримала одну особу, яка мала при собі гвинтівку, яка, за їхніми словами, була викрадена.

Загибель 17-річного підлітка

По всій країні, зокрема у Марселі, Ліоні, Тулузі, Страсбургу, Ліллі та Парижі, виникли заворушення через смерть 17-річного хлопця алжирсько-марокканського походження на ім'я Наель, що мешкав у паризькому передмісті Нантер. Ця подія викликала обурення переважно серед мігрантів й вихідців з колишніх французьких колоній. Вони виступають проти поліцейського насильства та расизму.

У вівторок, 27 червня, поліція Франції застрелила Наель, який не зупинив автівку на вимогу патрульних. На відео, яке поширюється в соціальних мережах, видно, як поліцейський наставляє пістолет на водія автомобіля, перш ніж лунає постріл.

Співробітники швидкої допомоги намагалися реанімувати підлітка на місці події, але він невдовзі помер. Офіцера, якого звинувачують у скоєнні пострілу, затримали за звинуваченням у вбивстві.

Стрілянина викликала серію протестів у вівторок ввечері в Нантері, районі, де був убитий підліток.

Активісти підпалювали автомобілі та сміттєві баки, руйнували автобусні зупинки та запускали феєрверки біля відділку поліції. ОМОН застосував сльозогінний газ, щоб розігнати протестувальників, деякі з яких всю ніч створювали барикади.

Начальник поліції Парижа Лоран Нуньєс заявив, що дії поліцейського викликають питання, хоча він припустив, що той міг відчувати загрозу.