У Франції активісти вийшли на протести через вбивство поліцією підлітка за відмову зупинити автівку
Поліція Франції застрелила 17-річного хлопця, який не зупинив автівку. Стрілянина викликала серію протестів, активісти підпалювали машини, сміттєві баки, а також запускали феєрверки
Про це повідомляє BBC.
На відео, яке поширюється в соціальних мережах, видно, як поліцейський наставляє пістолет на водія автомобіля, перш ніж лунає постріл.
Співробітники швидкої допомоги намагалися реанімувати підлітка на місці події, але він невдовзі помер. Офіцера, якого звинувачують у скоєнні пострілу, затримали за звинуваченням у вбивстві.
На кадрах, підтверджених інформаційним агентством AFP, видно, як двоє поліцейських намагаються зупинити автомобіль. Ще двоє невідомих перебували в машині під час стрілянини. Один пасажир втік, а іншого затримали та взяли під варту.
Стрілянина викликала серію протестів у вівторок ввечері в Нантері, районі, де був убитий підліток.
Активісти підпалювали автомобілі та сміттєві баки, руйнували автобусні зупинки та запускали феєрверки біля відділку поліції. ОМОН застосував сльозогінний газ, щоб розігнати протестувальників, деякі з яких всю ніч створювали барикади.
Начальник поліції Парижа Лоран Нуньєс заявив, що дії поліцейського "викликають питання", хоча він припустив, що поліцейський міг відчувати загрозу.
- 1 травня по всій території Франції відбулися чергові масштабні акції протесту проти пенсійної реформи уряду, що передбачає підвищення пенсійного віку до 64 років. Сталися сутички між протестувальниками та поліцією.
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