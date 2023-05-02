Масові протести у Франції проти пенсійної реформи: сталися сутички, постраждали понад 100 поліцейських
1 травня по всій території Франції відбулися чергові масштабні акції протесту проти пенсійної реформи уряду, що передбачає підвищення пенсійного віку до 64 років. Сталися сутички між протестувальниками та поліцією
Про це повідомляє BBC та Le Monde.
У понеділок сотні тисяч людей у всій країні вийшли на чергові протестні демонстрації. За даними міністерства внутрішніх справ Франції, участь у них взяли близько 782 тис. людей. Водночас французька Генеральна конфедерація праці (CGT) нарахувала 1 травня близько 2,3 млн протестувальників.
Найбільші акції пройшли у Парижі, Нанті, Марселі, Бордо та Тулузі. Протестували також у Греноблі, Ліоні, Бресті, Страсбурзі та інших містах.
У французькій столиці сталася пожежа на площі Place de la Nation. Користувачі соціальних мереж пишуть про "дивну атмосферу", коли торговці продовжують продавати сендвічі серед сутичок між поліцією та демонстрантами.
Сутички між протестувальниками та поліцією сталися також у Ліоні. Демонстранти зокрема розбили вікно будівлі медичної страхової компанії та підпалили меблі на вулиці.
У міністерстві внутрішніх справ зазначають, що більшість мітингів проходили мирно, але були і радикально налаштовані люди, які кидали в поліцію шашки з бензином та фаєри. Натомість поліція застосовувала сльозогінний газ та водомети. Станом на 18:00 1 травня у Парижі було заарештовано 68 людей.
Як повідомляє Le Monde, у Нанті один із демонстрантів отримав серйозне поранення в руку. Постраждалого доправили до лікарні, обставини з'ясовуються. Станом на 15:00 повідомлялось про 14 затриманих у місті.
Загалом у сутичках постраждали понад 108 поліцейських. Серйозно постраждав один з правоохоронців, у якого з натовпу кинули коктейль Молотова.
- Раніше французький уряд, уникнувши голосування в парламенті, підвищив пенсійний вік з 62 до 64 років. Через це у Парижі та інших містах розпочалися багатотисячні протести та сталися сутички з правоохоронцями: було заарештовано понад 200 людей. Наступного дня повідомлялося, що ввечері в Парижі відбулися зіткнення поліції з протестувальниками, коли тривала нова демонстрація проти планів уряду Франції.
- 22 березня відбулися новий страйк та проведення демонстрації сотнями тисяч французів: перед цим упродовж тижня в Парижі та інших містах тривали стихійні демонстрації, підпали сміттєвих баків і сутички з поліцією.
- 7 квітня у центрі Парижа підпалили улюблений ресторан Емманюеля Макрона, сталися сутички між правоохоронцями та активістами.
- 13 квітня під час мітингу протестувальники увірвалися до штаб-квартири Louis Vuitton у Парижі.
- Вже 15 квітня президент Франції підписав закон про збільшення пенсійного віку, таким чином затвердивши пропозицію уряду. Макрон відкинув пропозицію профспілок, які напередодні звернулися до нього з проханням цього не робити.
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