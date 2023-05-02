Про це повідомляє BBC та Le Monde.

У понеділок сотні тисяч людей у всій країні вийшли на чергові протестні демонстрації. За даними міністерства внутрішніх справ Франції, участь у них взяли близько 782 тис. людей. Водночас французька Генеральна конфедерація праці (CGT) нарахувала 1 травня близько 2,3 млн протестувальників.

Найбільші акції пройшли у Парижі, Нанті, Марселі, Бордо та Тулузі. Протестували також у Греноблі, Ліоні, Бресті, Страсбурзі та інших містах.

У французькій столиці сталася пожежа на площі Place de la Nation. Користувачі соціальних мереж пишуть про "дивну атмосферу", коли торговці продовжують продавати сендвічі серед сутичок між поліцією та демонстрантами.

Сутички між протестувальниками та поліцією сталися також у Ліоні. Демонстранти зокрема розбили вікно будівлі медичної страхової компанії та підпалили меблі на вулиці.

У міністерстві внутрішніх справ зазначають, що більшість мітингів проходили мирно, але були і радикально налаштовані люди, які кидали в поліцію шашки з бензином та фаєри. Натомість поліція застосовувала сльозогінний газ та водомети. Станом на 18:00 1 травня у Парижі було заарештовано 68 людей.

Як повідомляє Le Monde, у Нанті один із демонстрантів отримав серйозне поранення в руку. Постраждалого доправили до лікарні, обставини з'ясовуються. Станом на 15:00 повідомлялось про 14 затриманих у місті.

Загалом у сутичках постраждали понад 108 поліцейських. Серйозно постраждав один з правоохоронців, у якого з натовпу кинули коктейль Молотова.