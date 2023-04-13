У Франції під час мітингу проти пенсійної реформи протестувальники захопили штаб-квартиру Louis Vuitton
У четвер, 13 квітня, під час мітингу проти пенсійної реформи протестувальники увірвалися до штаб-квартири Louis Vuitton у Парижі
Зазначається, що у будівлю Louis Vuitton Moët Hennessy, яка також представляє бренди Christian Dior, Fendi та Givenchy, увірвалися страйкуючі залізничники.
"Якщо Макрон хоче знайти гроші для фінансування пенсійної системи, він повинен приїхати сюди, щоб знайти їх", - сказав Фаб’єн Вільдьє лідер профспілки BFMTV.
Фото: Reuters
Зазначається, що саме сьогодні акції Louis Vuitton Moët Hennessy підросли до рекордного рівня. CNN відзначає, що це могло послужити причиною захоплення штаб-квартири, оскільки начальник поліції Парижа Лоран Нуньєс виступаючи на радіо заздалегідь попередив, що протестувальники можуть "виступити проти того, що вважають капіталістичними знаками".
"Поки цю реформу не відкличуть, протести в тій чи іншій формі триватимуть. Це точно не останній день страйку", - заявила Софі Біне, одна з лідерок протестів.
- 16 березня уряд Франції, уникнувши голосування в парламенті, підвищив пенсійний вік з 62 до 64 років. Через це у Парижі та інших містах розпочалися багатотисячні протести та сталися сутички з правоохоронцями, тоді заарештували щонайменше 217 осіб.
- Наступного дня повідомлялося, що ввечері в Парижі відбулися зіткнення поліції з протестувальниками, коли тривала нова демонстрація проти планів уряду Франції підвищити пенсійний вік.
- 22 березня відбулися страйк та проведення демонстрації сотнями тисяч французів: перед цим упродовж тижня в Парижі та інших містах тривали стихійні демонстрації, підпали сміттєвих баків і сутички з поліцією.
- 7 квітня у центрі Парижа підпалили улюблений ресторан Емманюеля Макрона, сталися сутички між правоохоронцями та активістами.
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