Про це пише France24 та CNN.

Зазначається, що у будівлю Louis Vuitton Moët Hennessy, яка також представляє бренди Christian Dior, Fendi та Givenchy, увірвалися страйкуючі залізничники.

"Якщо Макрон хоче знайти гроші для фінансування пенсійної системи, він повинен приїхати сюди, щоб знайти їх", - сказав Фаб’єн Вільдьє лідер профспілки BFMTV.

Фото: Reuters

Зазначається, що саме сьогодні акції Louis Vuitton Moët Hennessy підросли до рекордного рівня. CNN відзначає, що це могло послужити причиною захоплення штаб-квартири, оскільки начальник поліції Парижа Лоран Нуньєс виступаючи на радіо заздалегідь попередив, що протестувальники можуть "виступити проти того, що вважають капіталістичними знаками".

"Поки цю реформу не відкличуть, протести в тій чи іншій формі триватимуть. Це точно не останній день страйку", - заявила Софі Біне, одна з лідерок протестів.