У Франції протести щодо пенсійної реформи призвели до сутичок із поліцією
У п’ятницю ввечері в Парижі відбулися зіткнення поліції з протестувальниками, коли тривала нова демонстрація проти планів уряду Франції підвищити пенсійний вік
Про це пишуть Reuters.
Другий день поспіль у Франції тривають протести після рішення президента Емманюеля Макрона просунути пенсійну реформу без голосування в парламенті.
"Макрона у відставку!" - скандували деякі демонстранти, коли вони вишикувалися в шеренгу перед спецпризначенцями.
На стрічці телеканалу інформагенції зафіксовано застосування сльозогінного газу, який поліція використовувала для боротьби з натовпом, коли протестувальники зібралися на площі Згоди в Парижі, біля будівлі парламенту Національної асамблеї.
Згідно з опитуванням Toluna Harris Interactive для радіо RTL, понад 8 з 10 людей незадоволені рішенням уряду пропустити голосування в парламенті, а 65% хочуть, щоб страйки і протести продовжувалися.
"Зростаючі заворушення, що призвели до хвилі страйків з початку року та нагромадження сміття на вулицях Парижа, поставили президента Емманюеля Макрона перед найсерйознішим викликом його владі з часів "жовтих жилетів" або протестів "жовтих жилетів" у грудні 2018 року", - зазначили журналісти.
- Нагадаємо, французький уряд, уникнувши голосування в парламенті, підвищив пенсійний вік з 62 до 64 років. Через це у Парижі та інших містах розпочалися багатотисячні протести та сталися сутички з правоохоронцями: заарештовано понад 200 людей.
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