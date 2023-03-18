У Франції протести щодо пенсійної реформи призвели до сутичок із поліцією

Про це пишуть Reuters.

Другий день поспіль у Франції тривають протести після рішення президента Емманюеля Макрона просунути пенсійну реформу без голосування в парламенті.

"Макрона у відставку!" - скандували деякі демонстранти, коли вони вишикувалися в шеренгу перед спецпризначенцями.

На стрічці телеканалу інформагенції зафіксовано застосування сльозогінного газу, який поліція використовувала для боротьби з натовпом, коли протестувальники зібралися на площі Згоди в Парижі, біля будівлі парламенту Національної асамблеї.

Згідно з опитуванням Toluna Harris Interactive для радіо RTL, понад 8 з 10 людей незадоволені рішенням уряду пропустити голосування в парламенті, а 65% хочуть, щоб страйки і протести продовжувалися.

"Зростаючі заворушення, що призвели до хвилі страйків з початку року та нагромадження сміття на вулицях Парижа, поставили президента Емманюеля Макрона перед найсерйознішим викликом його владі з часів "жовтих жилетів" або протестів "жовтих жилетів" у грудні 2018 року", - зазначили журналісти.