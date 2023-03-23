Про це пише Reuters.

Зазначається, що протести проти закону, який підвищує пенсійний вік на два роки до 64 років, зібрали величезні натовпи. Представники профспілок заявили, що дев'ятий загальнонаціональний день протесту в четвер збере величезні натовпи людей проти того, що вони назвали "презирством" і "брехнею" Макрона.

"Найкраща відповідь, яку ми можемо дати президенту, - це те, що мільйони людей страйкують і виходять на вулиці", - сказав Філіп Мартінес, який очолює профспілку CGT, що займає жорстку позицію.

"Страйк у четвер призведе до серйозних перебоїв у русі поїздів, також постраждають аеропорти, а вчителі багатьох професій підуть з роботи в той час, як тривають страйки на нафтобазах і серед прибиральників сміття", - ствердили журналісти, додавши, що більшість протестів були мирними, але гнів наростав після того, як минулого тижня уряд проштовхнув законопроєкт через парламент без голосування.

Протягом останніх семи ночей у Парижі та інших містах відбулися стихійні демонстрації, підпали сміттєвих баків і сутички з поліцією.

Виступаючи в середу, Макрон заявив, що новий закон необхідний і набуде чинності пізніше цього року. Зокрема він відкинув заклики звільнити прем'єр-міністра Елізабет Борн, яка була в авангарді пенсійної реформи, і доручив їй розширити парламентську більшість та відновити взаємодію з профспілками.

"Він підкинув ще більше вибухівки у вже добре освітлене пекло", - сказав голова Соціалістичної партії Олів'є Фор.