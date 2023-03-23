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Сотні тисяч французів надалі виходять на вулиці та оголосили страйк на тлі пенсійної реформи

23 березня, 2023 четвер
07:46
Світ

У четвер запланований страйк та проведення демонстрації сотнями тисяч французів після того, як президент Емманюель Макрон пообіцяв продовжити пенсійну реформу

Про це пише Reuters.

Зазначається, що протести проти закону, який підвищує пенсійний вік на два роки до 64 років, зібрали величезні натовпи. Представники профспілок заявили, що дев'ятий загальнонаціональний день протесту в четвер збере величезні натовпи людей проти того, що вони назвали "презирством" і "брехнею" Макрона.

"Найкраща відповідь, яку ми можемо дати президенту, - це те, що мільйони людей страйкують і виходять на вулиці", - сказав Філіп Мартінес, який очолює профспілку CGT, що займає жорстку позицію.

"Страйк у четвер призведе до серйозних перебоїв у русі поїздів, також постраждають аеропорти, а вчителі багатьох професій підуть з роботи в той час, як тривають страйки на нафтобазах і серед прибиральників сміття", - ствердили журналісти, додавши, що більшість протестів були мирними, але гнів наростав після того, як минулого тижня уряд проштовхнув законопроєкт через парламент без голосування.

Протягом останніх семи ночей у Парижі та інших містах відбулися стихійні демонстрації, підпали сміттєвих баків і сутички з поліцією.

Виступаючи в середу, Макрон заявив, що новий закон необхідний і набуде чинності пізніше цього року. Зокрема він відкинув заклики звільнити прем'єр-міністра Елізабет Борн, яка була в авангарді пенсійної реформи, і доручив їй розширити парламентську більшість та відновити взаємодію з профспілками.

"Він підкинув ще більше вибухівки у вже добре освітлене пекло", - сказав голова Соціалістичної партії Олів'є Фор.

Франція
пенсіонери
акції протестів
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