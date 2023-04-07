Про це передають France24 та Le Figaro.

У четвер, 6 квітня, у Франції мітингувальники проти підвищення пенсійного віку знову вийшли на вулиці по всій країні.

Профспілки оголосили, що в Парижі до акцій протесту долучилися 400 тис. демонстрантів. А за даними поліції, взяли участь близько 570 тис. людей по всій країні.

Мітингувальники закидали пляшками з запальною сумішшю La Rotonde - один із улюблених ресторанів Макрона. Саме у цьому закладі він святкував перехід у другий тур виборів президента Франції у 2017 році. Після цього французький лідер неодноразово з'являвся в La Rotonde, через це він вже зазнавав атак під час протестів "жовтих жилетів" у 2020 році.

Місцева поліція повідомила про напад на ресторан близько 300 людей, вони кидали пляшки та каміння у силовиків.

У приміщення броварні прилетіла запальна суміш, що спричинила загоряння, уточнюють в RTL. А видання La Libre пише, що на червоний навіс ресторану кинули димову шашку.

Пожежники не дали вогню поширитись по будівлі.

Також кілька радикально налаштованих осіб, одягнених у маски та чорний одяг, вигукували образи на адресу силовиків та палили сміттєві баки. А ще мітингувальники увірвалися в офісну будівлю, в якій розташоване зокрема представництво американської інвестиційної компанії BlackRock. Десятки активістів запалили всередині фаєри та свистіли.

Сталися і сутички протестувальників з поліцією. Правоохоронці застосували сльозогінний газ в ряді французьких міст.

Загалом 111 людей було заарештовано в країні. 154 поліцейських отримали поранення, розповів міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманен.

За його словами, кількість постраждалих демонстрантів невідома.