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Протести у Франції: сталися сутички активістів з поліцією, є поранені та затримані

7 квітня, 2023 п'ятниця
06:04
Світ Протести через пенсійну реформу у Франції

У Франції не вщухають протести через пенсійну реформу в країні. У центрі Парижа підпалили улюблений ресторан Емманюеля Макрона, сталися сутички між правоохоронцями та активістами

Про це передають France24 та Le Figaro.

У четвер, 6 квітня, у Франції мітингувальники проти підвищення пенсійного віку знову вийшли на вулиці по всій країні.

Профспілки оголосили, що в Парижі до акцій протесту долучилися 400 тис. демонстрантів. А за даними поліції, взяли участь близько 570 тис. людей по всій країні.

Мітингувальники закидали пляшками з запальною сумішшю La Rotonde - один із улюблених ресторанів Макрона. Саме у цьому закладі він святкував перехід у другий тур виборів президента Франції у 2017 році. Після цього французький лідер неодноразово з'являвся в La Rotonde, через це він вже зазнавав атак під час протестів "жовтих жилетів" у 2020 році.

Місцева поліція повідомила про напад на ресторан близько 300 людей, вони кидали пляшки та каміння у силовиків.

У приміщення броварні прилетіла запальна суміш, що спричинила загоряння, уточнюють в RTL. А видання La Libre пише, що на червоний навіс ресторану кинули димову шашку. 

Пожежники не дали вогню поширитись по будівлі.

Також кілька радикально налаштованих осіб, одягнених у маски та чорний одяг, вигукували образи на адресу силовиків та палили сміттєві баки. А ще мітингувальники увірвалися в офісну будівлю, в якій розташоване зокрема представництво американської інвестиційної компанії BlackRock. Десятки активістів запалили всередині фаєри та свистіли.

Сталися і сутички протестувальників з поліцією. Правоохоронці застосували сльозогінний газ в ряді французьких міст.

Загалом 111 людей було заарештовано в країні. 154 поліцейських отримали поранення, розповів міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманен.

За його словами, кількість постраждалих демонстрантів невідома.

Франція
пенсіонери
акції протестів
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