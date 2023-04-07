Протести у Франції: сталися сутички активістів з поліцією, є поранені та затримані
У Франції не вщухають протести через пенсійну реформу в країні. У центрі Парижа підпалили улюблений ресторан Емманюеля Макрона, сталися сутички між правоохоронцями та активістами
Про це передають France24 та Le Figaro.
У четвер, 6 квітня, у Франції мітингувальники проти підвищення пенсійного віку знову вийшли на вулиці по всій країні.
Профспілки оголосили, що в Парижі до акцій протесту долучилися 400 тис. демонстрантів. А за даними поліції, взяли участь близько 570 тис. людей по всій країні.
Мітингувальники закидали пляшками з запальною сумішшю La Rotonde - один із улюблених ресторанів Макрона. Саме у цьому закладі він святкував перехід у другий тур виборів президента Франції у 2017 році. Після цього французький лідер неодноразово з'являвся в La Rotonde, через це він вже зазнавав атак під час протестів "жовтих жилетів" у 2020 році.
Місцева поліція повідомила про напад на ресторан близько 300 людей, вони кидали пляшки та каміння у силовиків.
У приміщення броварні прилетіла запальна суміш, що спричинила загоряння, уточнюють в RTL. А видання La Libre пише, що на червоний навіс ресторану кинули димову шашку.
Пожежники не дали вогню поширитись по будівлі.
Також кілька радикально налаштованих осіб, одягнених у маски та чорний одяг, вигукували образи на адресу силовиків та палили сміттєві баки. А ще мітингувальники увірвалися в офісну будівлю, в якій розташоване зокрема представництво американської інвестиційної компанії BlackRock. Десятки активістів запалили всередині фаєри та свистіли.
Сталися і сутички протестувальників з поліцією. Правоохоронці застосували сльозогінний газ в ряді французьких міст.
Загалом 111 людей було заарештовано в країні. 154 поліцейських отримали поранення, розповів міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманен.
За його словами, кількість постраждалих демонстрантів невідома.
- Нагадаємо, 16 березня уряд Франції, уникнувши голосування в парламенті, підвищив пенсійний вік з 62 до 64 років. Через це у Парижі та інших містах розпочалися багатотисячні протести та сталися сутички з правоохоронцями, тоді заарештували щонайменше 217 осіб.
- Наступного дня повідомлялося, що ввечері в Парижі відбулися зіткнення поліції з протестувальниками, коли тривала нова демонстрація проти планів уряду Франції підвищити пенсійний вік.
- 22 березня відбулися страйк та проведення демонстрації сотнями тисяч французів: перед цим упродовж тижня в Парижі та інших містах тривали стихійні демонстрації, підпали сміттєвих баків і сутички з поліцією.
- Вже 24 березня після закликів профспілок до нових демонстрацій перший державний візит короля Великої Британії Чарльза III до Франції перенесли, імовірно, на початок літа.
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