Перший державний візит Чарльза III до Франції перенесли через протести
Після закликів профспілок до нових демонстрацій перший державний візит короля Великої Британії Чарльза III до Франції перенесли, імовірно, на початок літа
Про це поінформували в Sky News.
Президент Франції Емманюель Макрон ствердив, що державний візит до Франції короля Чарльза III перенесуть: попередньо, він відбудеться на початку літа.
Спільне рішення було ухвалено урядами Великої Британії та Франції після того, як профспілки закликали до проведення ще одного дня загальнонаціональних страйків та демонстрацій під час запланованого візиту короля та королеви-консорта.
Триденна поїздка до Франції, яка мала розпочатися в неділю і завершитися державним візитом до Німеччини, планувалася Великою Британією і приймаючими країнами протягом декількох місяців з метою зміцнення зв'язків між Великою Британією і її європейськими союзниками.
Поїздка до Берліна, яка стане першим державним візитом короля за час його правління, відбудеться, як і планувалося, з 29 по 31 березня.
Макрон заявив, що державний візит не має "жодного сенсу" в розпал загальнонаціональних протестів.
- Нагадаємо, 16 березня уряд Франції, уникнувши голосування в парламенті, підвищив пенсійний вік з 62 до 64 років. Через це у Парижі та інших містах розпочалися багатотисячні протести та сталися сутички з правоохоронцями, тоді заарештували щонайменше 217 осіб.
- Наступного дня повідомлялося, що в п’ятницю ввечері в Парижі відбулися зіткнення поліції з протестувальниками, коли тривала нова демонстрація проти планів уряду Франції підвищити пенсійний вік.
- У четвер відбулися страйк та проведення демонстрації сотнями тисяч французів: перед цим упродовж тижня в Парижі та інших містах тривали стихійні демонстрації, підпали сміттєвих баків і сутички з поліцією.
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