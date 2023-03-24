Перший державний візит Чарльза III до Франції перенесли через протести

Про це поінформували в Sky News.

Президент Франції Емманюель Макрон ствердив, що державний візит до Франції короля Чарльза III перенесуть: попередньо, він відбудеться на початку літа.

Спільне рішення було ухвалено урядами Великої Британії та Франції після того, як профспілки закликали до проведення ще одного дня загальнонаціональних страйків та демонстрацій під час запланованого візиту короля та королеви-консорта.

Триденна поїздка до Франції, яка мала розпочатися в неділю і завершитися державним візитом до Німеччини, планувалася Великою Британією і приймаючими країнами протягом декількох місяців з метою зміцнення зв'язків між Великою Британією і її європейськими союзниками.

Поїздка до Берліна, яка стане першим державним візитом короля за час його правління, відбудеться, як і планувалося, з 29 по 31 березня.

Макрон заявив, що державний візит не має "жодного сенсу" в розпал загальнонаціональних протестів.