Про це повідомила пресслужба Укрпошти.



Згідно з повідомленням, з 1 липня 2021 року українські підприємці отримали спрощений режим доставки посилок до країн ЄС. Нові правила стосуватимуться передусім оподаткування товарів, що відправляються в посилках для фізичних осіб.



Зазначається, що відтепер ключові торгові платформи світу можуть виступати податковим агентом продавців з України. Завдяки спрощенню процедуру оформлення відправлень до країн ЄС суттєво скоротиться час проходження митного контролю.



У пресслужбі пояснили, що відтепер маркетплейси, зокрема, Etsy, eBay, Wish, Amazon та інші будуть самостійно нараховувати ПДВ на проданий товар, який відправляється до Європи, і безпосередньо розраховуватися з податковими органами країн доставки. Відтак, всі українські посилки у напрямку Європи з товарами вартістю до 150 євро будуть автоматично проходити митницю. Зазначається, що раніше митне оформлення посилок могло потребувати від одного дня до тижня в залежності від завантаженості інспекторів митниці.



Так, щоб правильно оформити відправлення в особистому кабінеті Укрпошти в митній декларації необхідно всказати податковий код торгової платформи, вказавши "Sold on _____-marketplace. VAT has been paid. IOSS number: ____" в Особистому кабінеті в полі "Інформація для митниць країн ЄС". Також необхідно вказати валюту євро і країну походження.



Зазначається, що при такому оформленні не буде нараховано жодних додаткових сервісних зборів ні з боку митниці, ні з боку приймаючої сторони. Якщо ж посилки будуть оформлені не за наведеним алгоритмом, або вартість товару вища за 150 євро, з відправника будуть знімати додаткові сервісні збори зі сторони пошт ЄС.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb