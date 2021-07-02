Підприємці отримали спрощений режим доставки посилок до країн ЄС
Українські підприємці з 1 липня отримали спрощений режим доставки посилок до країн Європейського Союзу
Про це повідомила пресслужба Укрпошти.
Згідно з повідомленням, з 1 липня 2021 року українські підприємці отримали спрощений режим доставки посилок до країн ЄС. Нові правила стосуватимуться передусім оподаткування товарів, що відправляються в посилках для фізичних осіб.
Зазначається, що відтепер ключові торгові платформи світу можуть виступати податковим агентом продавців з України. Завдяки спрощенню процедуру оформлення відправлень до країн ЄС суттєво скоротиться час проходження митного контролю.
У пресслужбі пояснили, що відтепер маркетплейси, зокрема, Etsy, eBay, Wish, Amazon та інші будуть самостійно нараховувати ПДВ на проданий товар, який відправляється до Європи, і безпосередньо розраховуватися з податковими органами країн доставки. Відтак, всі українські посилки у напрямку Європи з товарами вартістю до 150 євро будуть автоматично проходити митницю. Зазначається, що раніше митне оформлення посилок могло потребувати від одного дня до тижня в залежності від завантаженості інспекторів митниці.
Так, щоб правильно оформити відправлення в особистому кабінеті Укрпошти в митній декларації необхідно всказати податковий код торгової платформи, вказавши "Sold on _____-marketplace. VAT has been paid. IOSS number: ____" в Особистому кабінеті в полі "Інформація для митниць країн ЄС". Також необхідно вказати валюту євро і країну походження.
Зазначається, що при такому оформленні не буде нараховано жодних додаткових сервісних зборів ні з боку митниці, ні з боку приймаючої сторони. Якщо ж посилки будуть оформлені не за наведеним алгоритмом, або вартість товару вища за 150 євро, з відправника будуть знімати додаткові сервісні збори зі сторони пошт ЄС.
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