Підробив дозвіл СБУ на ведення бізнесу та щомісяця "заробляв" 20 млн грн: в Україні викрили шахраїв
CБУ викрила зловмисників, які підробили та намагалися використати "документ за підписом начальника кібердепартаменту СБУ", щоб відновити роботу конвертцентру
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
За інформацію слідства, конвертаційний центр надавав "послуги" з формування фіктивного ПДВ та мінімізації податків через оформлення фіктивних господарських операцій.
Робота конвертцентру завдавала держбюджету збитків на 20 млн грн щомісяця.
Державна податкова служба заблокувала цю діяльність через включення до переліку ризикових підприємств.
Одному з фігурантів справи повідомили про підозру за ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.
Пізніше організатори "схеми" спробували відновити роботу конвертаційного центру. Шахраї підробили документи СБУ й надали їх до регіонального підрозділу податкової служби для виключення підконтрольних фірм із переліку ризикових підприємств.
Правоохоронці викрили протиправну діяльність і причетних до неї.
Слідчі з'ясували, що організаторами "схеми" були керівники декількох комерційних структур. Для проведення оборудок вони вносили недостовірні відомості до звітної документації та Єдиного реєстру податкових накладних.
Зараз триває досудове розслідування для притягнення до відповідальності інших учасників правопорушення.
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