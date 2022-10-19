English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією Підрозділи ППО за добу збили російський літак Су-25 та п'ять крилатих ракет

Підрозділи ППО за добу збили російський літак Су-25 та п'ять крилатих ракет

19 жовтня, 2022 середа
08:54
війна з Росією збитий російський СУ-25

Українські підрозділи протиповітряної оборони за добу 18 жовтня збили п'ять російських крилатих ракет та штурмовик Су-25

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у facebook

Авіація Сил оборони України протягом попередньої доби завдала 24 удари. Підтверджено ураження 16 районів зосередження озброєння та військової техніки, опорного пункту, а також 8 позицій зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони збили п'ять крилатих ракет та літак Су-25.

Воїни ракетних військ і артилерії уразили чотири пункти управління, п'ять районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, два об’єкти ППО та один - артилерії, два склади боєприпасів, станцію РЕБ, а також інші військові цілі противника.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb


 
ППО
ЗСУ
Військові новини
крилата ракета
Читайте також:
16 жовтня, 2022 неділя
Втеча з Білорусі 100 тисяч чоловіків закінчиться колапсом в країні, - опозиціонер Латушко про мобілізацію білорусів
18 жовтня, 2022 вiвторок
"Ніхто з нас не знущався": росіяни, які повернулись з українського полону, розчарували пропагандистів RT
электроэнергиия
18 жовтня, 2022 вiвторок
Британська розвідка назвала мету масованих ударів РФ по цивільних об'єктах
Київ
+11°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.98
    Купівля 39.98
    Продаж 40.78
  • EUR
    Купівля 38.41
    Продаж 39.44
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, середа
19 жовтня
10:37
Олег Винник
Актриса Сопонару про виїзд Олега Винника за кордон: "Кажуть, він хворий, не вірю, що він непорядний"
10:35
Казахстан
Зеленський звільнив посла України у Казахстані і призначив нових у Марокко та Словаччині
10:35
Сумщина
Росіяни ввечері обстріляли Сумщину: 12 прильотів
10:33
дрон Shahed-136, атака росії по Києву 17 жовтня
Радбез ООН збереться на закрите засідання через постачання Іраном зброї РФ, - CNN
10:20
навчальні стрільби
На Полтавщині 19 жовтня проведуть навчальні стрільби й технічний підрив
10:11
"Я не знаю, про що ви кажете": речник МЗС Китаю про атаку дронів на Київ
10:07
OPINION
Олег Манчура
На Банковій не хочуть робити різких рухів, аби не провокувати Мінськ?
10:02
Втрати окупантів
Близько 430 окупантів, 10 дронів, засіб ППО й літак: втрати РФ у війні проти України за добу
09:54
Ексклюзив
Севастопольский бульвар в Парижі
Незавершена кримська війна
09:52
На фото: артист Потап
"Шлях додому": Потап випустив пісню про повернення до власного коріння та культури
09:46
Ексклюзив
Пушкін
Пушкін - це символ імперіалізму, який ідентичний російському триколору в містах України, - Княжицький
09:45
збірна Франції, Н’Голо Канте
Лідер збірної Франції за місяць до ЧС-2022 з футболу переніс операцію
09:36
На фото очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
ЗСУ відбили атаку росіян на звільнену Білогорівку ,– Гайдай
09:36
діти війна
Росіяни вбили 428 українських дітей за час повномасштабної війни
09:24
OPINION
Микола Княжицький
Пушкін і триколор
09:23
Ексклюзив
Росіяни готуються відвести війська з Херсона, - Згурець
09:21
УПЛ перенесла матч чемпіонату України між "Динамо" та "Металістом"
09:20
окупанти
На окупованих територіях росіяни спалюють книжки з української літератури, - Генштаб ЗСУ
09:14
окупанти оркі русня
У Росії почалися проблеми з виплатами військовим, - Генштаб
08:56
ракетний удар
Росіяни вдарили ракетами по критичній інфраструктурі Запорізької області: спалахнула пожежа
08:38
На Донеччині росіяни за добу вбили 4 цивільних, знайдено тіла ще 8 загиблих під час окупації
08:35
Ексклюзив
На фото Каховська ГЕС
Замінувати та підірвати греблю Каховської ГЕС дуже складно, - депутат Херсонської облради Хлань
08:31
Вибух у Криму
В окупованому Севастополі було чути вибухи
08:30
Сергій Суровікін
Британська розвідка оцінила наслідки перестановок у керівництві російської армії
08:17
Віталій Кім
За ніч над Миколаївщиною збили 14 "шахідів", - Кім
08:12
Енергодар
Окупанти вгатили по Енергодару: пошкоджено адмінбудівлю, місто частково без світла й води
08:05
Горбатий кит
Вчені закликали визнати океан живою істотою
07:59
Наслідки російських обстрілів Дніпропетровщини
Росіяни обстріляли Дніпропетровщину: пошкоджено будинки та знеструмлено насосні станції
07:24
Артилерія ЗСУ
Холодноярівці показали, як знищують окупантів на Бахмутському напрямку
07:13
дощ
Погода в Україні сьогодні: дощі, місцями пориви вітру
07:02
поліція
На деокупованій території Харківщини зафіксували понад 1,6 тис. воєнних злочинів РФ
06:54
іранські дрони-камікадзе "Шахід-136"
Іранські військові у Криму навчають росіян користуватися дронами-камікадзе, - ISW
06:26
втрати окупантів
В Україні знищили двох російських старших лейтенантів, - офіцер ЗСУ Штефан
06:14
мобілізація рф солдати орки
Нерівномірне проведення мобілізації в Росії спричиняє соціальні розломи, – ISW
05:58
Харків, Салтівка
У Харкові без даху над головою залишилося  понад 150 тисяч містян, - Терехов
05:36
Ворожий бомбардувальник Ту-95МС з крилатими ракетами Х-101
Біля США перехопили два російські бомбардувальники
05:12
світло
Окупанти вдарили про Криворізькому району, є проблеми зі світлом, - Вілкул
02:18
опалюваний сезон
У Мелітополі окупанти відклали початок опалювального сезону
01:50
Телепузики
У мережі з'явився трейлер оновленого мультсеріалу "Телепузики"
01:28
Європарламент
Європарламент закликав прийняти Болгарію та Румунію до Шенгенської зони
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV