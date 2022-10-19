Підрозділи ППО за добу збили російський літак Су-25 та п'ять крилатих ракет
Українські підрозділи протиповітряної оборони за добу 18 жовтня збили п'ять російських крилатих ракет та штурмовик Су-25
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у facebook.
Авіація Сил оборони України протягом попередньої доби завдала 24 удари. Підтверджено ураження 16 районів зосередження озброєння та військової техніки, опорного пункту, а також 8 позицій зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони збили п'ять крилатих ракет та літак Су-25.
Воїни ракетних військ і артилерії уразили чотири пункти управління, п'ять районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, два об’єкти ППО та один - артилерії, два склади боєприпасів, станцію РЕБ, а також інші військові цілі противника.
- 18 жовтня підрозділ Херсонської зенітної ракетної бригади повітряного командування "Південь" збив російський штурмовик Су-25.
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