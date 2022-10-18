ЗСУ збили над Херсонщиною російський штурмовик Су-25

Про це повідомляє служба зв’язків з громадськістю повітряного командування "Південь".

Українські зенітники пишуть, що літак збито сьогодні, 18 жовтня, близько 09:00 години, в Бериславському районі Херсонщини.

Вдалий постріл було здійснено підрозділом Херсонської зенітної ракетної бригади повітряного командування "Південь".

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