Підсилити ЗСУ: в Україні проведуть змагання виробників FPV-дронів

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

За словами Федорова, 1 червня розробники БПЛА змагатимуться в рамках Суперкубку FPV від Армії дронів. Мета — показати можливості FPV-дронів українського виробництва Силам безпеки і оборони для подальшого контрактування.

"Змагання проходитимуть у кілька етапів: ураження рухомих і статичних цілей, подолання смуги перешкод тощо. За учасниками спостерігатимуть представники Міноборони та різних родів військ. FPV-дрони — це майбутнє, що успішно працює на фронті вже сьогодні. Команда Мінцифри системно працює над розвитком оборонних технологій та стимулюванням вітчизняних виробників БПЛА", - пише міністр цифрової трансформації.

Михайло Федоров також додав посилання для реєстрації.