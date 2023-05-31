Підсилити ЗСУ: в Україні проведуть змагання виробників FPV-дронів
В Україні проведуть змагання виробників FPV-дронів, щоб підсилити Сили оборони
Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
За словами Федорова, 1 червня розробники БПЛА змагатимуться в рамках Суперкубку FPV від Армії дронів. Мета — показати можливості FPV-дронів українського виробництва Силам безпеки і оборони для подальшого контрактування.
"Змагання проходитимуть у кілька етапів: ураження рухомих і статичних цілей, подолання смуги перешкод тощо. За учасниками спостерігатимуть представники Міноборони та різних родів військ. FPV-дрони — це майбутнє, що успішно працює на фронті вже сьогодні. Команда Мінцифри системно працює над розвитком оборонних технологій та стимулюванням вітчизняних виробників БПЛА", - пише міністр цифрової трансформації.
Михайло Федоров також додав посилання для реєстрації.
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