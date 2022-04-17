«Підспівування» своєму партнерові може призвести Білорусь до економічного краху, - експерт

Таку думку він висловив в етері Espreso.TV

“Карти є не лише у пана Лукашенка, карти є й у всіх членів ЄС. Вони розуміють, що там де працює білоруська нафтопереробна промисловість, там є нафта, є відповідні частки в акціонерному капіталі тих компаній, які вже зараз під санкціями. Тому і планується зупинення одного з двох нафтопереробних заводів у Білорусі, через відсутність попиту. Різко зменшилися обсяги виробництва на Мозирському нафтопереробному заводі, який фактично до війни працював на Україну і отримував великі доходи від торгівлі з Україною, тепер це «підспівування» своєму партнерові може призвести Білорусь до економічного краху, тому що просто так вже забрати з бюджету, попри незапровадження нафтового ембарго ЄС мільярди доларів, це може собі дозволити лише Олександр Григорович”,- відзначив Рябцев.

Також енергетичний експерт додав, що повне ембарго заборони продажу РФ вуглеводів малоймовірно.

“Повне ембарго малоймовірно, якщо йдеться про повну заборону продажу РФ вуглеводів які видобуті на її території. Якщо йдеться про часткове нафтове ембарго, наприклад, обмеження закупівель нафтової сировини державами членами ЄС то так, це можливо. І це питання обговорюється. В цім це не таке вже велике обмеження, щоб можна було сказати, що ухвалені відповідно рішення катастрофічно вплине на економіку РФ. Тому що обсяг і експорт російської сировини це приблизно 4,6 млн барелів на добу, це обмеження стосуватимуться, в найкращому випадку, мільйона барелів на добу”,- пояснив Рябцев.





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