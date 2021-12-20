Підтримка членства України в ЄС і НАТО: президенти України, Литви та Польщі підписали декларацію
Президенти України Володимир Зеленський, Республіки Польща Анджей Дуда та Литовської Республіки Гітанас Наусєда підписали спільну декларацію, яка фіксує підтримку членства України в Європейському Союзі та НАТО
Про це розповів президент Зеленський за результатом саміту Люблінського трикутника у Гуті на Івано-Франківщині, передає Укрінформ.
"Спільна декларація фіксує чітку підтримку членства України в ЄС і НАТО, боротьбу з російською агресією", - зазначив Зеленський.
Президент додав, що лідери Люблінського трикутника сьогодні скоординували кроки із підтримки європейської та євроатлантичної інтеграції України на 2022 рік.
Довідка: Люблінський трикутник - тристоронній регіональний альянс для політичного, економічного, культурного й соціального співробітництва між Литвою, Польщею та Україною, метою якого зокрема є зміцнення діалогу між країнами, підтримка інтеграції України в Європейський Союз та НАТО і спільна протидія російській агресії в Україні.
- Нагадаємо, 20 грудня розпочалася тристороння зустріч президентів України, Литви та Польщі у державній резиденції "Синьогора" в Івано-Франківській області.
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