Підтримка України буде єдиною темою наступного засідання Євроради, - Мішель
Допомога Україні у її боротьбі з російською агресією є найважливішим принципом для Європейського Союзу, який буде обговорюватися на майбутньому засіданні Євроради
Про це написав президент Європейської ради Шарль Мішель у Twitter.
Єврорада на своїй онлайн-зустрічі, присвяченій Близькому Сходу, заявила, що ЄС не зменшить свою гуманітарну підтримку палестинцям і країнам, які приймають біженців, а також залишиться незламним у своїй солідарності з Україною.
"Наш обов’язок і відповідальність залишатися рішучими та продовжувати підтримувати Україну, так довго, як це буде необхідним. Ми будемо залишатися мобілізованими у цьому сенсі. Україна буде єдиним пунктом порядку денного наступної Європейської ради", - заявив Мішель.
Він також зазначив, що Росія, безперечно, використовує ситуацію на Близькому Сході на свою користь і намагається розповсюджувати антиєвропейські та антизахідні повідомлення.
- Євросоюз продовжуватиме допомогу Україні, попри ситуацію на Близькому Сході, а в бюджеті ЄС закладений великий обсяг фінансів для підтримки України Про це у Брюсселі під час пресконференції за підсумками віртуального саміту ЄС, присвяченого ситуації на Близькому Сході, заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.
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