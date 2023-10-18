Підтримка України буде єдиною темою наступного засідання Євроради, - Мішель

Про це написав президент Європейської ради Шарль Мішель у Twitter.

Єврорада на своїй онлайн-зустрічі, присвяченій Близькому Сходу, заявила, що ЄС не зменшить свою гуманітарну підтримку палестинцям і країнам, які приймають біженців, а також залишиться незламним у своїй солідарності з Україною.

"Наш обов’язок і відповідальність залишатися рішучими та продовжувати підтримувати Україну, так довго, як це буде необхідним. Ми будемо залишатися мобілізованими у цьому сенсі. Україна буде єдиним пунктом порядку денного наступної Європейської ради", - заявив Мішель.

Він також зазначив, що Росія, безперечно, використовує ситуацію на Близькому Сході на свою користь і намагається розповсюджувати антиєвропейські та антизахідні повідомлення.