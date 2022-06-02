Підтримувала російську агресію, "зливала" дані про місця авіаударів: СБУ передала до суду справу поплічниці Шарія

Про це повідомляють у пресслужбі СБУ.

За даним слідства, мешканка Вінниці, у спілкуванні з громадянами РФ, виправдовувала та підтримувала російську агресію проти України.

Фігурантка негативно висловлювалися про керівництво країни, передавала інформацію про місця авіаударів, де відмічала приблизні місця потрапляння ракет.

Звинувачення висунуто за ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України) Кримінального кодексу України.

Матеріали кримінального провадження скеровано до суду.

Росіяни викрадають чоловіків на тимчасово окупованих територіях задля викупу.

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