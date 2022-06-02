Росіяни викрадають чоловіків на тимчасово окупованих територіях задля викупу, – СБУ

Про це повідомили у Службі безпеки України.

При цьому сума за "повернення до нормального життя" залежить від статків родини й коливається від 10 до 30 тис. доларів США.

СБУ отримала такі дані з нових перехоплень розмов, а також оперативної інформації з тимчасово окупованих територій.

У СБУ наводять приклади кількох звернень громадян до так званої "тимчасової військової адміністрації РФ" у Мелітополі Запорізької області:

"Только что приехали ваши ребята, с комендатуры, закрыли моего мужа в багажник и увезли. Ни документы не предоставили, нигде ничего…"

"Скрутили, загрузили в багажник. Машину забрали, мотоблок… сказали, что они с полиции…"

"У меня мужа забрали и сказали, что увезли в Мелитополь в 58-ю армию или 58-я армия забрала. Как мне быть?.."

На всі ці питання окупанти відповідають приблизно однаково: телефоном вони не вирішуються, потрібно приїхати особисто. А після приїзду родичам озвучують "прайс" і починаються торги.

Тим часом на Херсонщині через нестачу логістичного забезпечення загарбники приходять до місцевих жителів і намагаються найнятися на збір полуниці

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb