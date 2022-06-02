Росіяни викрадають чоловіків на тимчасово окупованих територіях задля викупу, – СБУ
Служба безпеки України отримала інформацію з тимчасово окупованих територій, що свідчить про масові викрадення чоловіків, за яких рашисти відтак вимагають викуп у родичів
Про це повідомили у Службі безпеки України.
При цьому сума за "повернення до нормального життя" залежить від статків родини й коливається від 10 до 30 тис. доларів США.
СБУ отримала такі дані з нових перехоплень розмов, а також оперативної інформації з тимчасово окупованих територій.
У СБУ наводять приклади кількох звернень громадян до так званої "тимчасової військової адміністрації РФ" у Мелітополі Запорізької області:
"Только что приехали ваши ребята, с комендатуры, закрыли моего мужа в багажник и увезли. Ни документы не предоставили, нигде ничего…"
"Скрутили, загрузили в багажник. Машину забрали, мотоблок… сказали, что они с полиции…"
"У меня мужа забрали и сказали, что увезли в Мелитополь в 58-ю армию или 58-я армия забрала. Как мне быть?.."
На всі ці питання окупанти відповідають приблизно однаково: телефоном вони не вирішуються, потрібно приїхати особисто. А після приїзду родичам озвучують "прайс" і починаються торги.
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