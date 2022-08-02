Про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора у телеграмі.

Київської міська прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо антиукраїнського блогера з Донецька, якого судитимуть за фактами державної зради та пособництва Росії (стаття 111, ч. 2; стаття 111−2, ч. 1 КК України).

"Розслідуванням встановлено, що обвинувачений, перебуваючи на тимчасово окупованій території Донецької області, створив та розповсюджував на своїй сторінці в YouTube, а також у месенджері Telegram матеріали пропагандистського та антиукраїнського характеру на підтримку дій держави-агресора", - пише пресслужба Офісу ГП.

Також зазначається, що чоловік розказував мешканцям тимчасово окупованих територій неправдиву інформацію про ЗСУ та патріотично налаштованих українців, а також виправдовував злочинні дії Росії на території України.

"Він переконував мешканців окупованих територій у тому, що Росія не є їхнім ворогом, а навпаки "звільняє від поневолення"... Висвітлюючи процес примусової евакуації мешканців Маріуполя та інших окупованих населених пунктів на територію РФ і так званої "ДНР", чоловік описував його виключно позитивно. Він переконував аудиторію у тому, що жителі цих територій радіють такій допомозі", - йдеться у повідомленні.

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