На Херсонщині повідомлено про підозру у держзраді трьом працівникам поліції
За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру в державній зраді трьом колишнім співробітникам поліцейського взводу охорони об’єктів та публічної безпеки Каховського районного відділу управління поліції охорони
Про це повідомили в telegram-каналі Офісу генерального прокурора.
За даними слідства, у лютому 2022 року працівники поліції добровільно перейшли на бік ворога та погодилися проходити службу в незаконно створеному окупаційною адміністрацією РФ органі - "Геніческий райвідділ поліції ГУ МВД в Херсонської області".
Досудове розслідування здійснюється слідчими третього слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань.
- 29 липня прокуратура заочно оголосила підозру в пособництві РФ тероборонівцю, який передав росіянам дані про учасників ТрО, підтримав окупацію.
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