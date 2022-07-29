На Херсонщині повідомлено про підозру у держзраді трьом працівникам поліції

Про це повідомили в telegram-каналі Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, у лютому 2022 року працівники поліції добровільно перейшли на бік ворога та погодилися проходити службу в незаконно створеному окупаційною адміністрацією РФ органі - "Геніческий райвідділ поліції ГУ МВД в Херсонської області".

Досудове розслідування здійснюється слідчими третього слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань.

29 липня прокуратура заочно оголосила підозру в пособництві РФ тероборонівцю, який передав росіянам дані про учасників ТрО, підтримав окупацію.

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