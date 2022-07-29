Про це повідомив Офіс генпрокурора.

На початку червня 2022 року в Херсоні ексучасник ТрО через ЗМІ закликав ЗСУ, тероборону, які проти окупантів, склати зброю й підтримати РФ. Також він передав окупаційній адміністрації особисті дані учасників тероборони.

Прокуратура заочно повідомила чоловіку про підозру в пособництві державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України).

28 липня СБУ викрила шахраїв, які "видавали" російським диверсантам паспорти України.

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