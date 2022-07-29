Закликав підтримувати окупантів: екстероборонівцю Херсонщини заочно оголосили підозру
Прокуратура заочно оголосила підозру в пособництві РФ тероборонівцю, який передав росіянам дані про учасників ТрО, підтримав окупацію
Про це повідомив Офіс генпрокурора.
На початку червня 2022 року в Херсоні ексучасник ТрО через ЗМІ закликав ЗСУ, тероборону, які проти окупантів, склати зброю й підтримати РФ. Також він передав окупаційній адміністрації особисті дані учасників тероборони.
Прокуратура заочно повідомила чоловіку про підозру в пособництві державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України).
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