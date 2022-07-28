СБУ викрила шахраїв, які "видавали" російським диверсантам паспорти України

Про це інформує СБУ.

Зазначається, що злочинну схему організував колишній податківець із Донецька, який після тимчасової окупації обласного центру перебрався до Харкова.



Як передає СБУ, для виготовлення фіктивних документів молодик залучив особисті зв’язки у правоохоронній сфері.



За один фальшивий паспорт вимагав $4 000.



У межах слідчо-оперативних заходів співробітники СБУ зафіксували передачу зловмиснику $3 000 в якості передоплати. "Замовником", як виявилося, став чоловік, який здійснював розвідувально-підривну діяльність на користь РФ і для конспірації намагався легалізуватися на території України.



Працівники СБУ затримали виробника фейкових паспортів на "гарячому" – коли той забирав "другий транш" за уже готовий паспорт.

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