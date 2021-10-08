Підводний човен США зіткнувся з невідомим об'єктом
Атомний підводний човен США зіткнувся з невідомим об'єктом у Південно-Китайському морі
Про це повідомляє CNN.
Через аварію кілька американських моряків отримали травми, загрози їхньому життю немає. За словами військових, ядерна силова установка підводного човну не постраждала.
Інцидент буде розслідуваний, заявили військові. Він стався ще 2 жовтня, але повідомили про нього через шість днів.
Підводний човен Connecticut діяв у Південно-Китайському морі в межах міжнародних навчань під керівництвом авіаносної групи Великої Британії. У навчаннях беруть участь сили США, Британії, Японії, Австралії, Канади та Нідерландів.
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