Піротехніки на Київщині 3 травня знешкодили 339 вибухонебезпечних предметів
Піротехніки 3 травня обстежили Бучу, Гостомель, Бровари, Ірпінь та виявили 339 вибухонебезпечних предметів
Про це повідомив голова Київської ОВА Олександр Павлюк у Телеграм.
"3 травня у ході робіт спеціалісти знешкодили 339 вибухонебезпечних предмети. А всього за весь час - 27 783", – написав він.
За його даними, минулої доби, 3 травня, рятувальники обстежили у Бучанському районі такі населені пункти: Буча, Немішаєво, Синяк, Гостомель, Мощун, Ірпінь, Стоянка. У Броварському – Русанів, Мокрець, Бервиця, Гребельки, Залісся, Бровари.
Також обстежували Вишгородський район, а саме: Нові Петрівці, Лютіж, Іванків, Максимовичі, Зелена Поляна, Млачівка, Обуховичі.
Роботи з розмінування і обстеження територій на Київщині тривають.
- Нагадаємо, піротехніки раніше обстежили Ворзель, Білу Церкву, Фастів, Васильків та інші населені пункти на Київщині.
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