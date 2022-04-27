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Піротехніки на Київщині за добу знешкодили 1413 вибухонебезпечних предметів

27 квітня, 2022 середа
11:37
війна з Росією Піротехніки міна розмінування

За добу 26 квітня фахівці у Київській області знешкодили 1413 вибухонебезпечних предметів, піротехніки обстежили Ірпінь, Ворзель, Білу Церкву, Фасів, Васильків та інші населені пункти

Про це повідомив голова Київської ОВА Олександр Павлюк у Телеграм.

"26 квітня у ході робіт спеціалісти знешкодили 1413 вибухонебезпечних предметів. А всього за весь час - 23 218", – написав він.

Зокрема, минулої доби рятувальники обстежили такі населені пункти Бучанського району, а саме: Копилів, Калинівка, Мирча, Берестянка, Буча, Мощун, Озера, Димер, Катюжанка, Рудня-Димерська, Рута- Катюжанська, Миколаївка, Калинівка, Ірпінь, Ворзель, Петрушки, Мотижин, Бородянка, Нова Гребля, Дмитрівка.

У Броварському районі обстежили Красне, Великій Крупіль, Усівку, Гайове, Залісся, Гоголів, Русанів, Плоське, Мокрець, Бервицю.

У Вишгородському районі оглянули Демидів, Лютіж, у Білоцерківському – Білау Церкву,  у Фастівському – Фастів, Ясногородку, в Обухівському – Васильків.


Нагадаємо, у столиці знешкоджено 866 вибухонебезпечних предметів.

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Київська область
Київщина
вибухівка
вибухотехніки
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