Піротехніки на Київщині за добу знешкодили 1413 вибухонебезпечних предметів

Про це повідомив голова Київської ОВА Олександр Павлюк у Телеграм.



"26 квітня у ході робіт спеціалісти знешкодили 1413 вибухонебезпечних предметів. А всього за весь час - 23 218", – написав він.



Зокрема, минулої доби рятувальники обстежили такі населені пункти Бучанського району, а саме: Копилів, Калинівка, Мирча, Берестянка, Буча, Мощун, Озера, Димер, Катюжанка, Рудня-Димерська, Рута- Катюжанська, Миколаївка, Калинівка, Ірпінь, Ворзель, Петрушки, Мотижин, Бородянка, Нова Гребля, Дмитрівка.



У Броварському районі обстежили Красне, Великій Крупіль, Усівку, Гайове, Залісся, Гоголів, Русанів, Плоське, Мокрець, Бервицю.



У Вишгородському районі оглянули Демидів, Лютіж, у Білоцерківському – Білау Церкву, у Фастівському – Фастів, Ясногородку, в Обухівському – Васильків.

Нагадаємо, у столиці знешкоджено 866 вибухонебезпечних предметів.