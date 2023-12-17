Пішов добровольцем і воював під Херсоном: на фронті загинув стюард "Шахтаря" Анатолій Гросс

Про це повідомила пресслужба ФК "Шахтар".

Там зазначили, що у цивільному житті Анатолій був стюардом та різноробом на НСК "Олімпійський". Від початку повномасштабного вторгнення працював у Shelter Centre "Шахтаря" на "Арені Львів".



Анатолій виховувався в інтернаті. У дорослому віці хлопця всиновила багатодітна сімʼя.



У жовтні 2023 року за власним бажанням чоловік вступив до лав ЗСУ, пройшов навчання у Франції. Загинув під Херсоном у грудні 2023 року.