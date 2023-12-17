Пішов добровольцем і воював під Херсоном: на фронті загинув стюард "Шахтаря" Анатолій Гросс
На фронті, захищаючи Україну від російських окупантів, загинув колишній співробітник "Шахтаря" Анатолій Гросс, який добровольцем вступив до лав Збройних Сил
Про це повідомила пресслужба ФК "Шахтар".
Там зазначили, що у цивільному житті Анатолій був стюардом та різноробом на НСК "Олімпійський". Від початку повномасштабного вторгнення працював у Shelter Centre "Шахтаря" на "Арені Львів".
Анатолій виховувався в інтернаті. У дорослому віці хлопця всиновила багатодітна сімʼя.
У жовтні 2023 року за власним бажанням чоловік вступив до лав ЗСУ, пройшов навчання у Франції. Загинув під Херсоном у грудні 2023 року.
- У жовтні міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт заявив, що 361 український спортсмен і тренер загинув на російсько-українській війні. Наразі понад 3 тисячі спортсменів захищають нашу землю у лавах ЗСУ.
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