У війні РФ проти України загинув 361 український спортсмен, - Гутцайт

Про це міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт у Facebook.

"У День захисників і захисниць згадуємо та вдячні за волю і гідність, які маємо. Схиляємо голови перед тими, хто віддав своє життя за нашу свободу. 361 український спортсмен і тренер загинув на російсько-українській війні. Вони стали янголами спорту. Свічка пам'яті завжди горітиме у наших серцях", - написав Гутцайт.

Зокрема, він додав, що наразі понад 3 тисячі спортсменів і тренерів захищають нашу землю у лавах ЗСУ.

"Сьогодні - час сказати "Дякую" кожному і кожній, хто продовжує захищати. Понад 3000 спортсменів і тренерів боронять нашу землю у лавах Сил оборони України. Вони продовжують тисячолітню традицію українського війська".