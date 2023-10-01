У війні РФ проти України загинув 361 український спортсмен, - Гутцайт
Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт заявив, що 361 український спортсмен і тренер загинув на російсько-українській війні. Наразі понад 3 тисячі спортсменів захищають нашу землю у лавах ЗСУ
Про це повідомив міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт у Facebook.
"У День захисників і захисниць згадуємо та вдячні за волю і гідність, які маємо. Схиляємо голови перед тими, хто віддав своє життя за нашу свободу. 361 український спортсмен і тренер загинув на російсько-українській війні. Вони стали янголами спорту. Свічка пам'яті завжди горітиме у наших серцях", - написав Гутцайт.
Зокрема, він додав, що наразі понад 3 тисячі спортсменів і тренерів захищають нашу землю у лавах ЗСУ.
"Сьогодні - час сказати "Дякую" кожному і кожній, хто продовжує захищати. Понад 3000 спортсменів і тренерів боронять нашу землю у лавах Сил оборони України. Вони продовжують тисячолітню традицію українського війська".
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