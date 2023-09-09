На війні загинув адвокат та спортсмен з Вінниці Сергій Ярмоленко

Про це пише Адвокатура Вінниччини.

Повідомляється, що Сергій у лютому 2022 року долучився до захисту України та вступив до лав 207-го батальйону ТрО, 241-ї бригади. Згодом він виконував бойові завдання на Донеччині. Був молодшим лейтенантом у роті вогневої підтримки.

У 2022 році військовий отримав відзнаку від президента України Володимира Зеленського "За оборону України".

Зазначається, що до повномасштабного вторгнення військових займався адвокатською діяльністю, був координатором напряму міжнародного співробітництва Експертного комітету з питань розвитку сфери Штучного Інтелекту при Міністерстві цифрової трансформації. Він також дуже любив біг та брав участь у багатьох благодійних марафонах.

Прощання з Сергієм відбудеться на Майдані Незалежності у Києві, орієнтовно 14 вересня. Час буде повідомлено додатково.