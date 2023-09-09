На війні загинув адвокат та спортсмен з Вінниці Сергій Ярмоленко
Під час виконання бойового завдання у Донецькій області загинув координатор міжнародного співробітництва Експертного комітету з питань розвитку ШІ при Мінцифрах Сергій Ярмоленко
Про це пише Адвокатура Вінниччини.
Повідомляється, що Сергій у лютому 2022 року долучився до захисту України та вступив до лав 207-го батальйону ТрО, 241-ї бригади. Згодом він виконував бойові завдання на Донеччині. Був молодшим лейтенантом у роті вогневої підтримки.
У 2022 році військовий отримав відзнаку від президента України Володимира Зеленського "За оборону України".
Зазначається, що до повномасштабного вторгнення військових займався адвокатською діяльністю, був координатором напряму міжнародного співробітництва Експертного комітету з питань розвитку сфери Штучного Інтелекту при Міністерстві цифрової трансформації. Він також дуже любив біг та брав участь у багатьох благодійних марафонах.
Прощання з Сергієм відбудеться на Майдані Незалежності у Києві, орієнтовно 14 вересня. Час буде повідомлено додатково.
- У середу, 23 серпня, у бою на Донбасі загинув депутат Київської міської ради від "Європейської Солідарності" Сергій Ільницький. На фронті він був командиром загону "Південь" Української добровольчої армії.
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