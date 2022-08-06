Про це Кириленко заявив у етері національного телемарафону.

За його словами, попри фейки окупантів, ЗСУ утримують Піски, що у Покровському районі на Донеччині.

"Вони вже розповідали, що Слов'янськ під їхнім контролем, і що вони знаходяться на підступах до Краматорська, але я чітко знаю, про що говорю: так, у Пісках дуже важко, але командування вжило додаткових заходів, щоб плани ворога не були реалізовані", – сказав Кириленко.

6 серпня Павло Кириленко повідомив, що за добу росіяни вбили на Донеччині 5 цивільних, поранили 14, обстріляли школи та будинки.

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