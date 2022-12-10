Після 24 лютого за Україну вже загинули 16 білоруських добровольців

Про це інформувала пресслужба полку ім. Кастуся Каліновського.

На Бахмутському напрямку загинув боєць із полку ім. Каліноського Олексій Авдзеєнко (Аляксей Аўдзеенка), він став шістнадцятим добровольцем з Білорусі, що віддав життя за Україну.

"Боєць із позивним "Якуб" став 16-м загиблим білоруським військовим з початку повномасштабної війни за Україну. Він загинув 4 грудня в напрямку Бахмута", - мовиться в тексті.

Зазначається, що з 2016 року Олексій жив в Україні, став добровольцем тактичної групи "Білорусь" і швидко підписав контракт із ЗСУ. Якуб брав участь у бойових діях на Донбасі під час Операції об’єднаних сил. З перших днів повномасштабної війни брав активну участь в обороні України.

Нагадаємо, 4 грудня повідомлялося, що у боях під Бахмутом загинули п'ятеро військових із Грузії, які добровільно стали на захист території України.

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