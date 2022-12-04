Поблизу Бахмута 5 грузинських добровольців віддали життя за Україну

Про це сьогодні, 4 грудня 2022 року, поінформувало посольство України в Грузії у фейсбуці.

"Грузинські добровольці Авто Руруа, Роланд Кварацхелія, Ромео Пічхая, Мераб Аладашвілі та Бадрі Маркелія загинули 3 грудня у боротьбі з російськими окупантами під Бахмутом. Вічна пам'ять і слава Героям!" - мовиться на сторінці посольства.

У суботу, 3 грудня, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі висловила співчуття близьким добровольців:

"У ці важкі хвилини приношу свої співчуття сім'ям, друзям і родичам усіх грузинських бійців, які загинули в Україні", – написала Зурабішвілі у фейсбуці.

За даними видання "Європейська правда", загиблі служили в 57-ій бригаді з березня 2022 року, прибувши з Грузії в Україну. Журналісти цитують добровольця Ромео Парулаву, який повідомив про загибель побратимів в етері грузинського опозиційного телеканалу "Мтаварі".

"Командир поранений. Решта хлопців разом із нашими братами-українцями оточені. Триває боротьба, щоб вивести тих, хто залишився в живих, і винести тіла наших загиблих", – сказав Парулава.

Нагадаємо, 8 листопада з'явилося повідомлення, що громадянин США Тімоті Гріффін загинув під час бойових дій в Україні. Він був добровольцем Інтернаціонального батальйону. Це вже шостий американець, який загинув в Україні після повномасштабного російського вторгнення в лютому.

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