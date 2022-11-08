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В Україні загинув доброволець зі США, воїн Інтернаціонального легіону

8 листопада, 2022 вiвторок
00:51
війна з Росією Свічка пам'яті

Громадянин США Тімоті Гріффін загинув під час бойових дій в Україні. Він був добровольцем Інтернаціонального батальйону

Про це повідомив телеканал NBC News з посиланням на два джерела. Також смерть громадянина США в Україні підтвердив речник Держдепу, повідомляє CNN.

Тімоті Гріффін воював разом з українцями в Інтернаціональному легіоні, до складу якого входять тисячі іноземців-добровольців. Про це в коментарі телеканалу розповіли у пресслужбі підрозділу українських військових.

За даними Інтернаціонального легіону, Гріффін брав участь у контрнаступі України на східному фронті. Речниця легіону заявила, що підрозділ Гріффіна зазнав атаки, доброволець загинув під час бою.

"Ми підтримуємо зв’язок із родиною, і Інтернаціональний легіон та Збройні Сили України займаються процесом репатріації, узгоджуючи подробиці з сім’єю та дотримуючись їхніх побажань і вказівок", – сказала речниця.

У легіоні не надали додаткових подробиць щодо військового, включаючи його вік, з огляду на безпеку й конфіденційність. Телеканал з посиланням на власні джерела стверджує, що Гріффін був зі штату Нью-Йорк і воював у Харківській області.

"Пам’ять про Тімоті житиме в його підрозділі, в Легіоні та Збройних Силах України", – зазначили в Інтернаціональному легіоні, додавши, що просять "поважати приватне життя сім’ї в цей важкий час".

Як інформує CNN, речник Держдепу також підтвердив смерть громадянина США в Україні. Він зазначив, що Держдеп підтримує зв'язок із родиною та надає необхідну консульську допомогу. Інших подробиць у відомстві не надали "з поваги до приватного життя сім’ї в цей важкий час".

Це вже шостий американець, який загинув в Україні після повномасштабного російського вторгнення в лютому.

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