Після 38 років на посаді: прем'єр-міністр Камбоджі оголосив про відставку
Прем'єр-міністр Камбоджі Хун Сен йде у відставку після 38 років правління - він є одним зі світових прем’єрів, який найдовше займав таку посаду
Про це пише South China Morning Post.
70-річний Хун Сен повідомив, що наступником стане його син Хун Мане, призначення відбудеться 10 серпня.
"Я хотів би попросити людей з розумінням поставитися до того, що я не буду залишатися прем'єр-міністром. Хун Мане стане прем’єр-міністром у найближчі тижні", - сказав він.
Зазначається, що прем'єр керував королівством Камбоджа з 1985 року, при цьому усунувши будь-яку опозицію, заборонивши опозиційні партії та обмеживши свободу слова у країні. Його Камбоджійська народна партія (КНП) перемогла на загальних виборах у неділю, отримавши 82% голосів.
Видання пише, що уряд привітав явку в 84,6% як доказ "демократичної зрілості" країни, але західні держави, включаючи Сполучені Штати Америки та Європейський Союз, засудили вибори як невільні та несправедливі.
Попри свою відставку з посади, Хун Сен зазначив, що не покидає політику.
"Я продовжу працювати як голова правлячої партії та член Національних зборів", — сказав він.
Також наголошується, що під керівництвом Хун Сена, Камбоджа зблизилася з Пекіном, отримуючи вигоду від китайських інвестицій та інфраструктурних проєктів, включаючи реконструкцію військово-морської бази, яка викликала занепокоєння Вашингтона.
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