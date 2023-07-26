Після 38 років на посаді: прем'єр-міністр Камбоджі оголосив про відставку

Про це пише South China Morning Post.

70-річний Хун Сен повідомив, що наступником стане його син Хун Мане, призначення відбудеться 10 серпня.

"Я хотів би попросити людей з розумінням поставитися до того, що я не буду залишатися прем'єр-міністром. Хун Мане стане прем’єр-міністром у найближчі тижні", - сказав він.

Зазначається, що прем'єр керував королівством Камбоджа з 1985 року, при цьому усунувши будь-яку опозицію, заборонивши опозиційні партії та обмеживши свободу слова у країні. Його Камбоджійська народна партія (КНП) перемогла на загальних виборах у неділю, отримавши 82% голосів.

Видання пише, що уряд привітав явку в 84,6% як доказ "демократичної зрілості" країни, але західні держави, включаючи Сполучені Штати Америки та Європейський Союз, засудили вибори як невільні та несправедливі.

Попри свою відставку з посади, Хун Сен зазначив, що не покидає політику.

"Я продовжу працювати як голова правлячої партії та член Національних зборів", — сказав він.

Також наголошується, що під керівництвом Хун Сена, Камбоджа зблизилася з Пекіном, отримуючи вигоду від китайських інвестицій та інфраструктурних проєктів, включаючи реконструкцію військово-морської бази, яка викликала занепокоєння Вашингтона.