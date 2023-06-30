Про це пише ВВС.

Сам законопроєкт набуде чинності через пів року.

Зазначається, що Google прийняла відповідне рішення після того, як Meta оголосила, що обмежить доступ до канадських новин.

ВВС зазначає, що подібний закон вже було введено в Австралії, проте після тимчасового блокування новин його було переглянуто та відкориговано. Відтоді Google і Meta уклали понад 30 угод з австралійськими медіакомпаніями.

Раніше Google вже назвав канадський закон "непрацездатним" у його нинішньому вигляді та запропонував поправки. У відповідь канадський уряд заявив, що таке законодавство допоможе забезпечити справедливу оплату новинним виданням, зокрема таким, що мають проблеми.

"Це необхідно для підвищення справедливості на канадському ринку цифрових новин", - йдеться у повідомленні.

Незалежний бюджетний наглядовий орган канадського парламенту виявив, що медіа можуть отримувати до 329 мільйонів канадських доларів (це 248 мільйонів доларів США) на рік від цифрових платформ.

Google не уточнює, як довго триватиме блокування канадських новин та чи будуть канадським користувачам показувати у пошуковику новини про Канаду від ЗМІ, які не знаходяться в цій країні.

"Тепер ми повідомили уряд, що, коли закон набуде чинності, нам, на жаль, доведеться видалити посилання на канадські новини з наших продуктів Search, News and Discover у Канаді", — йдеться в повідомленні Google.