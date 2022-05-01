​​​​​​​Після голодування в окупованій Бучі померла художниця-шістдесятниця Любов Панченко

Про це повідомив міський голова Бучі Анатолій Федорук у Facebook.



"Наша громада нині зазнала великої втрати – Буча і вся Україна збідніли на ще один щедрий, неповторний талант. На 85-му році життя відійшла у вічність Почесна громадянка міста, лауреатка премії імені Василя Стуса, художниця-модел’єрка Любов Панченко. Вона – з середовища патріотів-шістдесятників, які попри тиск Кремля розвивали українську культуру в часи радянської цензури. Уся її творчість мала яскраво виражений український колорит, через що Любов Михайлівну переслідували, а її творчість замовчували. Любов Панченко не змогли зламати в КДБ, але художниця дуже постраждала під час нової російської навали", - написав Федорук.





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