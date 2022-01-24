Після "Омікрону" захворюваність на COVID-19 у Європі може піти на спад, - ВООЗ

Про це пише AFP.



"Штам "Омікрон" перевів пандемію COVID-19 на нову фазу й може покінчити з нею в Європі", - зазначив Ганс Клюге.



За його словами, можливо, що регіон наближається до своєрідного ендшпілю (кінцевої стадії) пандемії.



"Протягом кількох тижнів та місяців буде глобальний імунітет, чи то завдяки вакцинації, чи тому, що люди мають імунітет через пережиту інфекцію, а також через зниження сезонності. Ми очікуємо, що настане період спокою, перш ніж хвороба COVID-19 повернеться до кінця року, але не обов'язково, що пандемія повернеться", - додав директор представництва ВООЗ у Європі.

Нагадаємо, раніше у ВООЗ заявили, що нові штами коронавірусу можуть бути ще більш заразними.

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