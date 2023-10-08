Після псевдовиборів на ТОТ росіяни не виплачують зарплати та вдвічі зменшили пенсії, - мер Мелітополя

Про це розповів мер Мелітополя Іван Федоров.

"До фейкових виборів, які вони проводили 10 вересня, вони виплачували якісь пенсії та зарплати. Після 10 вересня зарплати не виплачуються ні комунальним підприємствам, ні лікарям, ні вчителям, а пенсії зменшені вдвічі", - сказав Федоров.

Він зазначив, що 4 жовтня місцеві жителі, які вимушені жити за виплати росіян, отримали пенсію у 2 рази менше.

"Деяким бюджетникам вже півтора місяця або взагалі не платять ворожі зарплати, або ж видають по крихтах. Пенсіонерам перераховують російські пенсії - зменшують на декілька тисяч рублів", - додав мер.

Федоров наголосив, що при цьому окупанти закрили українські банки, заборонили гривню, спричинили тотальне безробіття і майже унеможливили користування українськими виплатами.

"Рашисти продовжують перетворювати людей на ТОТ на жебраків, щоб зробити їх рабами "руского міра", - одав він.