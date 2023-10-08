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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Після псевдовиборів на ТОТ росіяни не виплачують зарплати та вдвічі зменшили пенсії, - мер Мелітополя

Після псевдовиборів на ТОТ росіяни не виплачують зарплати та вдвічі зменшили пенсії, - мер Мелітополя

8 жовтня, 2023 неділя
17:30
Війна з Росією Маріуполь

Після псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях, які пройшли 10 вересня, росіяни припинили виплачувати зарплати та вдвічі зменшили пенсії

Про це розповів мер Мелітополя Іван Федоров

"До фейкових виборів, які вони проводили 10 вересня, вони виплачували якісь пенсії та зарплати. Після 10 вересня зарплати не виплачуються ні комунальним підприємствам, ні лікарям, ні вчителям, а пенсії зменшені вдвічі", - сказав Федоров.

Він зазначив, що 4 жовтня місцеві жителі, які вимушені жити за виплати росіян, отримали пенсію у 2 рази менше.

"Деяким бюджетникам вже півтора місяця або взагалі не платять ворожі зарплати, або ж видають по крихтах. Пенсіонерам перераховують російські пенсії - зменшують на декілька тисяч рублів", - додав мер. 

Федоров наголосив, що при цьому окупанти закрили українські банки, заборонили гривню, спричинили тотальне безробіття і майже унеможливили користування українськими виплатами. 

"Рашисти продовжують перетворювати людей на ТОТ на жебраків, щоб зробити їх рабами "руского міра", - одав він.

  • Спротив розповів, що російські загарбники обіцяють опікунам із тимчасово окупованої території збільшені виплати за опікунство над українськими дітьми.
окуповані території
окупанти
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