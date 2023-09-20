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Окупанти обіцяють збільшені виплати за опікунство над українськими дітьми на ТОТ, - Центр нацспротиву

20 вересня, 2023 середа
17:55
Війна з Росією депортація дітей

Спротив розповів, що російські загарбники обіцяють опікунам із тимчасово окупованої території збільшені виплати за опікунство над українськими дітьми

Про це інформує Центр національного спротиву.

"На тимчасово окупованих територіях ворог проводить політику заохочення взяття опікунства над українськими дітьми", - йдеться в заяві.

Повідомляється, що для тих, хто візьме на себе опіку над дітьми, які "постраждали" від агресії, передбачені підвищені соціальні допомоги та пільги. Водночас Спротив наголошує, що у багатьох таких дітей є родичі чи опікуни в Україні.

Крім того, дітей часто не дозволяють повернути до своїх родичів і віддають їх у російські сім’ї в закутках РФ. Там вони, найімовірніше за планом агресора, мають злитися з місцевим населенням.

"Така політика є частиною геноциду щодо знищення свідомості цілого покоління українців та є міжнародним злочином", - додають у ЦНС.

Депортація українських дітей до Росії: що відомо

В умовах повномасштабного вторгнення РФ масово депортує українських дітей з окупованих територій України. Їх вивозять до окупованого Криму, Росії чи Білорусі нібито на оздоровлення або на відпочинок у таборах.

У березні Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової через незаконну депортацію українських дітей.

13 травня президент України Володимир Зеленський заявив, що достеменно відомо про понад 19,3 тис. дітей, яких депортували росіяни. А 29 травня уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець виступив на неформальному засіданні Радбезу ООН з питання викрадення Росією дітей з окупованих територій України. Омбудсмен розповів, що РФ навмисно змінює законодавство, щоб унеможливити повернення українських дітей на батьківщину.

Також Лубінець зазначив, що Росія не надає жодних даних про українських депортованих дітей - невідомо навіть, де вони перебувають і в яких умовах. Також він сказав, що росіяни використовують дитячу працю та мілітаризують українських дітей на тимчасово окупованих територіях.

8 червня комітет сенату США підтримав проєкт резолюції, яка засуджує викрадення українських дітей Росією та називає дії окупантів геноцидом. Пізніше з'явилися докази причетності Білорусі до депортації українських дітей. 27 червня білоруська опозиція передала в Міжнародний кримінальний суд докази причетності до воєнних злочинів самопроголошеного очільника Білорусі Олександра Лукашенка та його оточення.

У держдумі РФ заявили, що з 2014 року до Росії депортували 700 тис. українських дітей.

Від З березня, коли було утворено Координаційний штаб із питань захисту прав дитини в умовах воєнного стану, до України з Росії повернули загалом 386 неповнолітніх.

16 вересня шестеро дітей, які повернулися в Україну після примусової депортації Росією, зустрілися з європейськими лідерами в Гаазі, щоб особисто розповісти свої історії та привернути увагу до порушень прав дітей, скоєних Росією.

Також починаючи з вересня окупаційна адміністрація тимчасово захоплених українських територій організовує масові поїздки учнів до Санкт-Петербурга та Москви під виглядом "культурної карти".  

Росія
російська армія
окуповані території
окупанти
воєнні злочини Росії
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