Діти, яких Україна повернула після викрадення Росією, розповіли свої історії в Гаазі

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Дітей супроводжувала українська делегація, до складу якої увійшли Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, радниця – уповноважена Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук, Посол України в Нідерландах Олександр Карасевич і співзасновниця організації Orphans Feeding Foundation Маріам Ламберт.

Зустрічі проводили пані міністр закордонних справ Нідерландів Ханке Брюїнс Слот, представники Комітету закордонних справ нідерландського парламенту, член Європейського парламенту Катаріна Рінзема й секретар Міжнародного кримінального суду Пітер Льюїс.

У межах своєї місії українська делегація надала інформацію про примусове переміщення українських дітей Російською Федерацією, включно з механізмами, що стоять за міжнародним злочином Росії. Представники нідерландської сторони особисто почули жахливі історії насильницької депортації шістьох дітей.

Під час розмови з українською делегацією пані міністр закордонних справ Нідерландів Ханке Брюїнс Слот озвучила намір Нідерландів підтримати Україну в новому проєкті щодо возз’єднання родин за допомогою ДНК. Використовуючи експрес-тести ДНК, Нідерланди прагнуть допомогти Україні створити базу даних ДНК, що дасть змогу швидко встановлювати родинні зв’язки дітей, викрадених Росією, і сприяти їх якнайшвидшому поверненню до своїх сімей.

Депортація українських дітей до Росії: що відомо

В умовах повномасштабного вторгнення РФ масово депортує українських дітей з окупованих територій України. Їх вивозять до окупованого Криму, Росії чи Білорусі нібито на оздоровлення або на відпочинок у таборах.

У березні Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової через незаконну депортацію українських дітей.

13 травня президент України Володимир Зеленський заявив, що достеменно відомо про понад 19,3 тис. дітей, яких депортували росіяни. А 29 травня уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець виступив на неформальному засіданні Радбезу ООН з питання викрадення Росією дітей з окупованих територій України. Омбудсмен розповів, що РФ навмисно змінює законодавство, щоб унеможливити повернення українських дітей на батьківщину.

Також Лубінець зазначив, що Росія не надає жодних даних про українських депортованих дітей - невідомо навіть, де вони перебувають і в яких умовах. Також він сказав, що росіяни використовують дитячу працю та мілітаризують українських дітей на тимчасово окупованих територіях.

8 червня комітет сенату США підтримав проєкт резолюції, яка засуджує викрадення українських дітей Росією та називає дії окупантів геноцидом. Пізніше з'явилися докази причетності Білорусі до депортації українських дітей. 27 червня білоруська опозиція передала в Міжнародний кримінальний суд докази причетності до воєнних злочинів самопроголошеного очільника Білорусі Олександра Лукашенка та його оточення.

У держдумі РФ заявили, що з 2014 року до Росії депортували 700 тис. українських дітей.

Від З березня, коли було утворено Координаційний штаб із питань захисту прав дитини в умовах воєнного стану, до України з Росії повернули загалом 386 неповнолітніх.