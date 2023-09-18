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Головна Війна з Росією Окупанти почали возити школярів із ТОТ до Москви і Петербурга для промивання мізків, - Центр нацспротиву

Окупанти почали возити школярів із ТОТ до Москви і Петербурга для промивання мізків, - Центр нацспротиву

18 вересня, 2023 понедiлок
16:44
Війна з Росією Кремль москва

Починаючи з вересня окупаційна адміністрація тимчасово захоплених українських територій організовує масові поїздки учнів до Санкт-Петербурга та Москви під виглядом "культурної карти"

Про це інформує Центр національного спротиву.

Влада тимчасово окупованих територій України не припиняє системну політику з псевдоінтеграції населення регіону. З вересня окупанти запровадили масові поїздки учнів до Санкт-Петербурга та Москви.

Програма має назву "культурна карта" і має на меті "інтегрувати молодь".

"За фактом це ж політика промивання мізків, коли під час поїздки дітям розповідають російську пропаганду", - йдеться в матеріалі.

Крім того, окупанти намагаються залучити підлітків у тимчасово окупованому місті Мелітополь до своєї "медіашколи", де вони мають навчитися робити пропаганду проти України.

Спротив нагадує, що співпраця з ворожою пропагандою - це злочин, та закликає батьків контролювати, що роблять їхні діти, і не дозволяти їм брати участь у таких проєктах.

  • 10 вересня стало відомо, що у Мелітополі росіяни встановили вишки мобільного зв'язку. Таким чином окупанти прослуховують телефонні розмови місцевих мешканців.
  • У день так званих виборів, що влаштували окупанти, в тимчасово окупованому Мелітополі пролунав вибух.
  • Також уранці п'ятниці, 15 вересня, стало відомо про вибух у тимчасово окупованому місті.  
Росія
російська армія
окуповані території
окупанти
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