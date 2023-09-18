Окупанти почали возити школярів із ТОТ до Москви і Петербурга для промивання мізків, - Центр нацспротиву
Починаючи з вересня окупаційна адміністрація тимчасово захоплених українських територій організовує масові поїздки учнів до Санкт-Петербурга та Москви під виглядом "культурної карти"
Про це інформує Центр національного спротиву.
Влада тимчасово окупованих територій України не припиняє системну політику з псевдоінтеграції населення регіону. З вересня окупанти запровадили масові поїздки учнів до Санкт-Петербурга та Москви.
Програма має назву "культурна карта" і має на меті "інтегрувати молодь".
"За фактом це ж політика промивання мізків, коли під час поїздки дітям розповідають російську пропаганду", - йдеться в матеріалі.
Крім того, окупанти намагаються залучити підлітків у тимчасово окупованому місті Мелітополь до своєї "медіашколи", де вони мають навчитися робити пропаганду проти України.
Спротив нагадує, що співпраця з ворожою пропагандою - це злочин, та закликає батьків контролювати, що роблять їхні діти, і не дозволяти їм брати участь у таких проєктах.
- 10 вересня стало відомо, що у Мелітополі росіяни встановили вишки мобільного зв'язку. Таким чином окупанти прослуховують телефонні розмови місцевих мешканців.
- У день так званих виборів, що влаштували окупанти, в тимчасово окупованому Мелітополі пролунав вибух.
- Також уранці п'ятниці, 15 вересня, стало відомо про вибух у тимчасово окупованому місті.
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