Окупанти почали возити школярів із ТОТ до Москви і Петербурга для промивання мізків, - Центр нацспротиву

Про це інформує Центр національного спротиву.

Влада тимчасово окупованих територій України не припиняє системну політику з псевдоінтеграції населення регіону. З вересня окупанти запровадили масові поїздки учнів до Санкт-Петербурга та Москви.

Програма має назву "культурна карта" і має на меті "інтегрувати молодь".

"За фактом це ж політика промивання мізків, коли під час поїздки дітям розповідають російську пропаганду", - йдеться в матеріалі.

Крім того, окупанти намагаються залучити підлітків у тимчасово окупованому місті Мелітополь до своєї "медіашколи", де вони мають навчитися робити пропаганду проти України.

Спротив нагадує, що співпраця з ворожою пропагандою - це злочин, та закликає батьків контролювати, що роблять їхні діти, і не дозволяти їм брати участь у таких проєктах.