У тимчасово окупованому Мелітополі пролунав щонайменше один вибух

Про це пише мер міста Іван Федоров.

Зазначається, що вибух чули на півночі та сході міста, а також у ближніх населених пунктах.

"Окупанти Мелітопольщини завершують псевдовибори гучною бавовною. Мешканці Мелітополя і навколишніх населених пунктів на півночі та сході міста повідомляють про потужний вибух. Деякі відчули вібрацію", - йдеться у повідомленні.

Видання "Ріа.Мелітополь" зазначає, що вибух було чутно зі сторони аеродрому.

Окупаційний голова Запоріжжя Володимир Рогов заявляє про два вибухи та стверджує, що над містом "спрацювала система ППО".