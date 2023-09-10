У тимчасово окупованому Мелітополі пролунав щонайменше один вибух
У неділю, 10 вересня, у день так званих "виборів", що влаштували окупанти, в тимчасово окупованому Мелітополі пролунав вибух
Про це пише мер міста Іван Федоров.
Зазначається, що вибух чули на півночі та сході міста, а також у ближніх населених пунктах.
"Окупанти Мелітопольщини завершують псевдовибори гучною бавовною. Мешканці Мелітополя і навколишніх населених пунктів на півночі та сході міста повідомляють про потужний вибух. Деякі відчули вібрацію", - йдеться у повідомленні.
Видання "Ріа.Мелітополь" зазначає, що вибух було чутно зі сторони аеродрому.
Окупаційний голова Запоріжжя Володимир Рогов заявляє про два вибухи та стверджує, що над містом "спрацювала система ППО".
- У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області росіяни встановили вишки мобільного зв'язку. Таким чином окупанти прослуховують телефонні розмови місцевих мешканців.
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