У Мелітополі окупанти набирають підлітків у "медіашколу" для виробництва пропаганди
Російські окупанти намагаються залучити підлітків у тимчасово окупованому місті Мелітополь до своєї "медіашколи", де вони мають навчитися робити пропаганду проти України
Про це інформує Центр національного спротиву.
"Росіяни активно набирають підлітків у "медіашколу" у Мелітополі, аби створити місцевих пропагандистів", - йдеться в заяві.
Російські окупанти намагаються видавати свої медіа за місцеві на територіях, які вони тимчасово захопили. Але ці медіа не мають жодних місцевих працівників, а тільки приїжджих рашистів. Таким чином, ця так звана місцевість - це лише декорація.
Росіяни готують дітей до роботи в медіа, щоб використати їх для своїх цілей. Окупанти приманюють дітей обіцянками слави й спонукають їх до співпраці.
Спротив нагадує, що співпраця з ворожою пропагандою - це злочин, та закликає батьків контролювати, що роблять їхні діти, і не дозволяти їм брати участь у таких проєктах.
- 10 вересня стало відомо, що у Мелітополі росіяни встановили вишки мобільного зв'язку. Таким чином окупанти прослуховують телефонні розмови місцевих мешканців.
- У день так званих виборів, що влаштували окупанти, в тимчасово окупованому Мелітополі пролунав вибух.
- Також уранці п'ятниці, 15 вересня, стало відомо про вибух у тимчасово окупованому місті.
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