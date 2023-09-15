У Мелітополі окупанти набирають підлітків у "медіашколу" для виробництва пропаганди

Про це інформує Центр національного спротиву.

"Росіяни активно набирають підлітків у "медіашколу" у Мелітополі, аби створити місцевих пропагандистів", - йдеться в заяві.

Російські окупанти намагаються видавати свої медіа за місцеві на територіях, які вони тимчасово захопили. Але ці медіа не мають жодних місцевих працівників, а тільки приїжджих рашистів. Таким чином, ця так звана місцевість - це лише декорація.

Росіяни готують дітей до роботи в медіа, щоб використати їх для своїх цілей. Окупанти приманюють дітей обіцянками слави й спонукають їх до співпраці.

Спротив нагадує, що співпраця з ворожою пропагандою - це злочин, та закликає батьків контролювати, що роблять їхні діти, і не дозволяти їм брати участь у таких проєктах.