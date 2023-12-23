Після російського обстрілу Херсона є пожежа на газових мережах
У суботу, 23 грудня, близько 18:00 росіяни завдали масованого удару по житловому сектору Херсона. Потужні вибухи пролунали у кількох районах міста. Пошкоджено критичну інфраструктуру
Про це повідомляє Начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.
Унаслідок ворожих атак сталось декілька пожеж у житлових кварталах міста.
Пізніше стало відомо, що ворог вдарив по критичній інфраструктурі. Про це заявив очільник Херсонської обласної державної адміністрації.
За його словами, стався порив на газових мережах, що спричинив пожежу.
Також під вогнем опинився й один з медичних закладів.
- Зокрема, російська окупаційна армія у суботу, 23 листопада, атакувала прифронтову теплоелектростанцію ДТЕК, внаслідок чого п'ятеро енергетиків зазнали поранень.
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