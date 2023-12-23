Після російського обстрілу Херсона є пожежа на газових мережах

Про це повідомляє Начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

Унаслідок ворожих атак сталось декілька пожеж у житлових кварталах міста.

Пізніше стало відомо, що ворог вдарив по критичній інфраструктурі. Про це заявив очільник Херсонської обласної державної адміністрації.

За його словами, стався порив на газових мережах, що спричинив пожежу.

Також під вогнем опинився й один з медичних закладів.