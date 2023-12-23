Росіяни вдарили по прифронтовій теплоелектростанції ДТЕК: поранено 5 енергетиків
Російська окупаційна армія у суботу, 23 листопада, атакувала прифронтову теплоелектростанцію ДТЕК, внаслідок чого п'ятеро енергетиків зазнали поранень
Про це повідомила пресслужба ДТЕК.
"Сьогодні після інтенсивних обстрілів було поранено п'ятьох енергетиків, які працюють на ТЕС ДТЕК у прифронтовому регіоні. Нашим колегам було оперативно надано першу медичну допомогу та доправлено до лікарні", - вказано у повідомлені.
У ДТЕК зазначили, що також зазнало пошкоджень обладнання підприємства. Енергетики розпочнуть ліквідацію наслідків атаки після припинення обстрілу.
- 6 грудня окупанти атакували одну з прифронтових теплоелектростанцій ДТЕК. Через обстріл без опалення опинилися мешканці одного з населених пунктів поряд зі станцією.
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