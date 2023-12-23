Росіяни вдарили по прифронтовій теплоелектростанції ДТЕК: поранено 5 енергетиків

Про це повідомила пресслужба ДТЕК.

"Сьогодні після інтенсивних обстрілів було поранено п'ятьох енергетиків, які працюють на ТЕС ДТЕК у прифронтовому регіоні. Нашим колегам було оперативно надано першу медичну допомогу та доправлено до лікарні", - вказано у повідомлені.

У ДТЕК зазначили, що також зазнало пошкоджень обладнання підприємства. Енергетики розпочнуть ліквідацію наслідків атаки після припинення обстрілу.