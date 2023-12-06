Головна English Львів
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Окупанти вкотре вдарили по прифронтовій теплоелектростанції ДТЕК

Окупанти вкотре вдарили по прифронтовій теплоелектростанції ДТЕК

6 грудня, 2023 середа
09:29
Війна з Росією

Російські терористи вчергове атакували одну з прифронтових теплоелектростанцій ДТЕК

Про це йдеться у повідомленні ДТЕК.

Зазначається, що через обстріл без опалення опинилися мешканці одного з населених пунктів поряд зі станцією. Пошкоджено обладнання підприємства.

Після припинення обстрілів енергетики розпочали ліквідацію їх наслідків та докладають усіх зусиль для якнайшвидшого відновлення теплопостачання для мешканців. 

Відомо, що люди не постраждали.

  • В ніч проти 6 грудня російські окупанти запустили по території України 48 ударних БПЛА типу Shahed. Натомість українські сили ППО знищили 41 безпілотник.
Україна
російська армія
Економіка
Читайте також:
Федір Веніславський
5 грудня, 2023 вiвторок
У Раді пропонують вручати повістки електронною поштою та рекомендованим листом
блокада польсько-українського кордону
5 грудня, 2023 вiвторок
У Єврокомісії вважають неприйнятною польську блокаду кордону з Україною
збитий "Шахед"
5 грудня, 2023 вiвторок
Росія запустила кілька груп "шахедів": ворожі дрони добрались до західних областей, працювала ППО
Київ
-2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.8
    Купівля 36.8
    Продаж 37.38
  • EUR
    Купівля 39.76
    Продаж 40.52
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
6 грудня
11:00
Оновлено
Володимир Зеленський
"Нічого катастрофічного": Маркарова й Умєров пояснили, чому Зеленський не виступив у сенаті США
10:40
База окупантів
Партизани знайшли у тимчасово окупованій Євпаторії базу росіян, - АТЕШ
10:40
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Динаміка щодо прикриття ситуації вздовж Чорного моря починає змінюватись, - Згурець
10:34
Шпигував за ЗСУ через оптичні приціли: жителю Краматорська оголосили підозру
10:30
ЗСУ, Руки, які тримають Україну
День Збройних Сил України: що відомо про свято та кого вітати
10:24
Естонія
Естонія прискорює будівництво загороджень на кордоні з РФ через загрозу напливу мігрантів
10:03
OPINION
Ніка Нікалео
Темношкіра Миколайчиха як намір створити нові толерантні традиції
10:01
Ілюстративне фото
У Бердянську вранці пролунав потужний вибух: окупанти перекрили рух проспектом
09:51
діти, дитина лікарня
У Полтаві зареєстрували спалах гострої кишкової інфекції у студентів, 27 людей у лікарні, - ОВА
09:42
фейк
В іноземних ЗМІ готуються публікації з дезінформацією проти військово-політичного керівництва України, - ЦПД
09:38
Швеція
США і Швеція підписали угоду про оборонну співпрацю
09:30
Святий Миколай
День Святого Миколая: нова дата та як виникло свято
09:22
Нідерланди
"Перший крок до трибуналу над РФ": Нідерланди виділили €9 млн євро для генпрокуратури і судової системи України
09:12
Джозеф Байден, саміт НАТО
Байден назвав можливу відмову від підтримки України "абсолютним безумством"
08:57
ЗСУ
Зеленський, Залужний і Умєров привітали захисників та захисниць з Днем Збройних Сил України
08:38
зруйнували маєток Гавсевича
Знищення 120-річного маєтку Гавсевича в Одесі: замовника та підрядника судитимуть
08:28
Джозеф Байден
ХАМАС ґвалтував і калічив жінок під час нападу на Ізраїль, - Байден
08:08
OPINION
Олексій Панич
Пошук крайнього, або На кого звалити відповідальність
08:05
Усі політичні рішення щодо F-16 ухвалені, коаліція працює над збільшенням кількості бортів, - Кулеба
07:58
Оновлено
Президент Венесуели Ніколас Мадуро готується до голосування на референдумі щодо прав Венесуели на потенційно багатий нафтою регіон Есекіба в Гайані, Каракас, Венесуела, 30.12.2023
Венесуела створює комісію із "захисту" регіону сусідньої Гаяни. Там хочуть створити новий штат
07:47
Оновлено
Десантно-штурмові війська ЗСУ, віцськові
Літак, 13 танків, 40 бронемашин та 1270 окупантів: втрати РФ за добу війни в Україні
07:27
збитий "Шахед"
Нічна атака РФ: українська ППО знищила 41 із 48 БПЛА
07:27
Біньямін Нетаньягу
Тільки одна сила здатна забезпечити роззброєння Гази і це ЦАХАЛ, - Нетаньягу
07:23
Зеленський
Лідери G7 проведуть онлайн-зустріч з президентом Зеленським
06:54
На фото: китайська ракета
Китай успішно запустив експериментальний супутник для інтернет-технологій
06:36
військові РФ
"Женуть до прямої лінії Путіна - кажуть, що потім переговори": родичі окупантів жаліються на "м'ясні" штурми Авдіївки, - росЗМІ
06:34
ВООЗ
ВООЗ закликала усі країни підвищити податки на алкоголь і солодкі напої
06:21
Газа, Ізраїль завдає авіаударів
У Білому домі вважають, що нинішня фаза операції Ізраїлю в Газі триватиме до січня, - CNN
06:11
ЗСУ
ЗСУ просунулися на Авдіївському напрямку та змусили росіян відійти з двох позицій, - ISW
06:03
Сенат США
Демократи внесли у Сенат США новий законопроєкт, який включає допомогу Україні
04:46
британія україна
Велика Британія виділила майже $45 млн на гуманітарну допомогу Україні
03:27
Джо Байден
"Якби Трамп не балотувався, не впевнений, що балотувався б я", - Байден
03:09
Посол США в Угорщині звинуватив країну у "нехтуванні" інтересами союзників по НАТО та зміцнення зв’язків з РФ
02:48
олімпіада 2024
МОК розгляне можливість участі "нейтральних спортсменів" РФ та Білорусі в Олімпійських іграх 2024
02:26
Конгрес США
Держдеп США вважає, що Конгрес ухвалить допомогу Україні. Республіканці наполягають на міграційних вимогах
01:54
Окупанти, кримінал, росіяни
Незаконна мобілізація, мілітаризація дітей, репресії: у Зеленського розповіли про злочини окупантів у Криму
01:17
Окупанти, ЗАЕС
МАГАТЕ провело ротацію місії на ЗАЕС
00:53
Всеволод Князєв
ВАКС продовжив арешт ексголови Верховного Суду Князєва, зменшивши заставу
00:22
Авдіївка
"Мисливці за дітьми дісталися Авдіївки": добірка російських фейків за 5 грудня
00:15
Оновлено
ЗСУ збили російський бомбардувальник Су-24М, який готувався завдати удару по Одещині
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV