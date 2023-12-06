Окупанти вкотре вдарили по прифронтовій теплоелектростанції ДТЕК
Російські терористи вчергове атакували одну з прифронтових теплоелектростанцій ДТЕК
Про це йдеться у повідомленні ДТЕК.
Зазначається, що через обстріл без опалення опинилися мешканці одного з населених пунктів поряд зі станцією. Пошкоджено обладнання підприємства.
Після припинення обстрілів енергетики розпочали ліквідацію їх наслідків та докладають усіх зусиль для якнайшвидшого відновлення теплопостачання для мешканців.
Відомо, що люди не постраждали.
- В ніч проти 6 грудня російські окупанти запустили по території України 48 ударних БПЛА типу Shahed. Натомість українські сили ППО знищили 41 безпілотник.
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