Нічна атака РФ: українська ППО знищила 41 із 48 БПЛА
В ніч проти 6 грудня російські окупанти запустили по території України 48 ударних БПЛА типу Shahed. Натомість українські сили ППО знищили 41 безпілотник
Про це повідомляють Повітряні сили.
"У ніч на 6 грудня 2023 року окупанти атакували Україну безпілотниками типу Shahed з двох напрямків - мис Чауда (Крим) та Курська область - РФ", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що в результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних сил, у взаємодії з силами ППО, знищено 41 ударний БПЛА противника.
Для відбиття ворожої атаки залучалась винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
- Українські військові протягом минулої доби відбили атаки росіян на Бахмутському, Куп'янському, Лиманському, Авдіївському, Запорізькому, Шахтарському та Мар'їнському напрямках.
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