Нічна атака РФ: українська ППО знищила 41 із 48 БПЛА

Про це повідомляють Повітряні сили.

"У ніч на 6 грудня 2023 року окупанти атакували Україну безпілотниками типу Shahed з двох напрямків - мис Чауда (Крим) та Курська область - РФ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних сил, у взаємодії з силами ППО, знищено 41 ударний БПЛА противника.

Для відбиття ворожої атаки залучалась винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи Сил оборони України.