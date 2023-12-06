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Війна з Росією: хроніка
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Оновлено

Літак, 13 танків, 40 бронемашин та 1270 окупантів: втрати РФ за добу війни в Україні

6 грудня, 2023 середа
07:47
Війна з Росією Десантно-штурмові війська ЗСУ, віцськові

Українські військові протягом минулої доби відбили атаки росіян на Бахмутському, Куп'янському, Лиманському, Авдіївському, Запорізькому, Шахтарському та Мар'їнському напрямках та знищили 1270 окупантів

Про це 6 грудня повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року до 6 грудня 2023-го орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 335 110 (+1270) осіб,
  • танків ‒ 5600 (+13)
  • бойових броньованих машин ‒ 10 456 (+40)
  • артилерійських систем – 8024 (+37)
  • РСЗВ – 919 (+6)
  • засобів ППО ‒ 605 (+0)
  • літаків – 324 (+1)
  • гелікоптерів – 324 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6083 (+51)
  • крилатих ракет ‒ 1570 (+0)
  • кораблів/катерів ‒ 22 (+0)
  • підводних човнів - 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 10 532 (+49)
  • спеціальної техніки ‒ 1153 (+5)

Зведення Генштабу: Сили оборони відбили атаки ворога на 7 напрямках

Про це пише Генштаб.

В зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 8 атак ворога в районах Синьківки Харківської області та Новоселівського Луганської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 26 атак противника в районах Серебрянського лісництва, Білогорівки Луганської області; Тернів, Спірного, Веселого, Роздолівки, Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 10 атак ворога в районах Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Сили оборони успішно відбили 25 атак противника в районах східніше Новобахмутівки, Степового, північно-східніше Бердичі, Авдіївки, Сєверного, Первомайського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де нашими захисниками відбито 18 атак.

На Шахтарському напрямку нашими захисниками відбито атаку ворога в районі південніше Золотої Ниви Донецької області.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили всі атаки ворога, який намагався відновити втрачене положення в районах західніше Вербового Запорізької області.

Водночас на Мелітопольському напрямку українські війська продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Армія РФ завдала 4 ракетних та 104 авіаційних удари по території України

Протягом минулої доби відбулося 97 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 4 ракетних та 104 авіаційних удари, здійснив 101 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. 

Крім того, вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 50 БПЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 41 ударний БпЛА.

Авіаційних ударів зазнали: Костобобрів Чернігівської області; Новодмитрівка Сумської області; Іванівка Харківської області; Стельмахівка, Білогорівка Луганської області; Спірне, Новобахмутівка, Авдіївка, Олександропіль, Новомихайлівка, Урожайне Донецької області; Новодарівка Запорізької області; Тягинка, Кринки, та Львове Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Сили оборони уразили 2 станції РЕБ та 11 артилерійських засобів ворога

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 4 по пунктах управління та 3 по зенітно-ракетних комплексах противника. Також Силами та засобами протиповітряної оборони України було знищено російський бомбардувальник Су-24М.

Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по 6 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 пункту управління, 1 складу боєприпасів, 2 станціях РЕБ та 11 артилерійських засобах противника.

  • Аналітики Інституту вивчення війни припускають, що українські військові просунулися на схід від залізничної колії в районі Авдіївського коксохімічного заводу та змусили ворога відійти з двох позицій.
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